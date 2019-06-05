"Впізнати неможливо!" Подруга Януковича шокувала мережу зовнішністю

Народна артистка України Таїсія Повалій настільки здивувала шанувальників зовнішнім виглядом, що її навіть не впізнали.

Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео, на якому позувала в окулярах, однак риси обличчя багатьом здалися незнайомими через пластичні операції (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Впізнати неможливо – тому доводиться просто прямо писати: оце – Повалій. Сьогоднішня фотка. І це вона в Києві. "Шоубіз в екзилі" помалу злітається назад до України – з найкращими сподіваннями на зняття санкцій і нові концерти. Чекаємо Лободу, Баскова і Корольову? Шкода, Кобзон не дотягнув", – написав український політтехнолог Олексій Голобуцький.

До його думки також приєдналися деякі користувачі в коментарях під постом Повалій. Серед маси захоплених відгуків фанатів були й ті, кого нажахав зовнішній вигляд. "Жах", "Самозамилування", – написали користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, останнім часом Повалій часто дивує шанувальників зовнішніми змінами. Нещодавно, в мережі її не впізнали, а єдине, чим фоловери змогли її ідентифікувати – це голос.

Пізніше артистка нарвалася на шквал критики. У коментарях до однієї з фотографій помітили, що у неї "сиплеться штукатурка".

Варто відзначити, що Повалій дуже любив втікач екс-президент України Віктор Янукович, який бачив у кожній її пісні ліризм, який зачаровує.

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