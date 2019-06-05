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"Впізнати неможливо!" Подруга Януковича шокувала мережу зовнішністю

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Народна артистка України Таїсія Повалій настільки здивувала шанувальників зовнішнім виглядом, що її навіть не впізнали.

Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео, на якому позувала в окулярах, однак риси обличчя багатьом здалися незнайомими через пластичні операції (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Впізнати неможливо – тому доводиться просто прямо писати: оце – Повалій. Сьогоднішня фотка. І це вона в Києві. "Шоубіз в екзилі" помалу злітається назад до України – з найкращими сподіваннями на зняття санкцій і нові концерти. Чекаємо Лободу, Баскова і Корольову? Шкода, Кобзон не дотягнув", – написав український політтехнолог Олексій Голобуцький.

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"Впізнати неможливо!" Подруга Януковича шокувала мережу зовнішністю

До його думки також приєдналися деякі користувачі в коментарях під постом Повалій. Серед маси захоплених відгуків фанатів були й ті, кого нажахав зовнішній вигляд. "Жах", "Самозамилування", – написали користувачі.

"Впізнати неможливо!" Подруга Януковича шокувала мережу зовнішністю
"Впізнати неможливо!" Подруга Януковича шокувала мережу зовнішністю
"Впізнати неможливо!" Подруга Януковича шокувала мережу зовнішністю

Як повідомляв OBOZREVATEL, останнім часом Повалій часто дивує шанувальників зовнішніми змінами. Нещодавно, в мережі її не впізнали, а єдине, чим фоловери змогли її ідентифікувати – це голос.

Пізніше артистка нарвалася на шквал критики. У коментарях до однієї з фотографій помітили, що у неї "сиплеться штукатурка".

Варто відзначити, що Повалій дуже любив втікач екс-президент України Віктор Янукович, який бачив у кожній її пісні ліризм, який зачаровує.

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Особа
Таїсія Повалій
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
шоу-бизнесКраса
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