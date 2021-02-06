Які помилки в макіяжі сильно старять: візажістка розкрила секрет

Анастасія Польська Краса 03:30, 6.02.2021

Багато дівчат дійсно додають собі кілька років, користуючись косметикою. Річ у тім, що практично ніхто не звертає увагу на поширені помилки в мейкапі, які помітно старять.

Зробити чітку стрілку або розтушувати контур? Вибирати матові текстури або засоби із шимером? OBOZREVATEL запитав відомих візажисток, які працюють з українськими зірками, чого варто уникати в макіяжі, щоб не здаватися старшими.

Візажистка Ната Нісс, відома своїми роботами з відомою блогеркою Аліною Френдій, травесті-дівою Монро, Джамалою та іншими зірками, розповіла, від яких кольорів у макіяжі варто відмовитися передусім.

"Старить у макіяжі однозначно багато косметики й неграмотне її нанесення. Особливо, коли кольори не відповідають віку. Наприклад, супер яскраві текстури на зрілій жінці можуть виглядати вульгарно, якщо це не частина стилізованого образу. Також потрібно бути особливо акуратними з чорним кольором – він дуже делікатний і може наробити лиха", – зазначила Ната.

Варто відмовитися від занадто яскравих кольорів у макіяжі
pexels.com

А б'юті-експертка Анна Безвугляк і особиста візажистка співачки Jerry Heil зазначила, що додати нам зайвих років можуть будь-які чіткі лінії – брови, контур губ і стрілки. За її словами, набагато свіжіше і привабливіше буде виглядати макіяж, якщо в основі його будуть максимально м'які розтушовані лінії.

Також візажисти зазначили, що додати нам зайвих років може не тільки макіяж і його неправильне нанесення, але й неправильний догляд.

Додати нам зайвих років може також неправильний догляд.
pexels.com

Раніше OBOZREVATEL писав, ким надихаються для своїх шедеврів українські візажистки та що є в особистій косметичці професіоналок із макіяжу. Експертки поділилися, що найбільш знакові образи, які вони створювали, були для близьких людей.

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