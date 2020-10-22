Візажистка Гвінет Пелтров розповіла, який макіяж старить

Ольга Веркалець Краса 11:37, 22.10.2020

Візажистка акторки Гвінет Пелтров Джеймі Грінберг розповіла, що жінки після 40 років часто неправильно розтушовують тональну основу, через що макіяж робить їх старішими.

В інтерв'ю порталу Who What Wear б'юті-блогерка пояснила, що недбале нанесення тону підкреслює зморшки на зрілій шкірі, пише Cosmopolitan.

"Багато жінок на бігу наносять тональний крем і роблять це пальцями, пропускаючи ділянки шкіри і залишаючи плями на шиї і лінії нижньої щелепи", – відзначила Грінберг.

Джеймі Грінберг назвала головні помилки жінок у макіяжі.
Instagram Jamie Greenberg

Щоб створити ідеальний рівний тон, візажистка порадила використовувати пухнасту кисть або б'юті-блендер.

"Не чіпляйтеся за старі кисті, спонжики та тональні основи – купуйте нові засоби, шукайте ідеальні для себе. Ви ж не носите одну і ту ж футболку роками – б'юті-аксесуари теж треба оновлювати вчасно", – додала Грінберг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 65-річна актриса Мішель Ім з Гонконгу розповіла про те, як стежить за собою та зберігає молодість й красу. За словами жінки, першим секретом її краси є харчування.

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Lady Краса

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