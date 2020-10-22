Візажистка Гвінет Пелтров розповіла, який макіяж старить

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Краса
1,3 т.
Американська акторка та співачка Гвінет Пелтров

Візажистка акторки Гвінет Пелтров Джеймі Грінберг розповіла, що жінки після 40 років часто неправильно розтушовують тональну основу, через що макіяж робить їх старішими.

В інтерв'ю порталу Who What Wear б'юті-блогерка пояснила, що недбале нанесення тону підкреслює зморшки на зрілій шкірі, пише Cosmopolitan.

"Багато жінок на бігу наносять тональний крем і роблять це пальцями, пропускаючи ділянки шкіри і залишаючи плями на шиї і лінії нижньої щелепи", – відзначила Грінберг.

Джеймі Грінберг назвала головні помилки жінок у макіяжі.

Щоб створити ідеальний рівний тон, візажистка порадила використовувати пухнасту кисть або б'юті-блендер.

"Не чіпляйтеся за старі кисті, спонжики та тональні основи – купуйте нові засоби, шукайте ідеальні для себе. Ви ж не носите одну і ту ж футболку роками – б'юті-аксесуари теж треба оновлювати вчасно", – додала Грінберг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 65-річна актриса Мішель Ім з Гонконгу розповіла про те, як стежить за собою та зберігає молодість й красу. За словами жінки, першим секретом її краси є харчування.

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