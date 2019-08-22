Виключити три продукти: зірка "Танці з зірками" поділилася секретом краси

Переможниця шоу "Танці з зірками-2018" і учасниця нового сезону Ілона Гвоздьова поділилася з шанувальниками секретом краси і сяючої шкіри.
Як повідомляє "РБК-Україна", зірка дотримується п'яти основних правил, щоб підтримувати себе в тонусі і виглядати на всі 100%.
Зокрема, запорукою краси Гвоздьової є здоровий і якісний сон. Також вона дотримується правильного харчування і п'є багато води протягом дня. Щоб бути у формі, Ілона радить виключити з раціону лише три компоненти: смажену їжу, борошняне і солодке. Але іноді вона собі дозволяє невеликі слабкості.
Ілона Гвоздьова та Володимир Остапчук - "Танці з зірками-2019"
instagram / ilonagvozdeva
Крім того, для красивого і стрункого тіла Гвоздьова пропонує займатися улюбленим видом спорту. При чому Ілона впевнена, що це заняття обов'язково має приносити задоволення для ефективнішої дії.
Останній пункт в її списку – кохання. Ілона Гвоздьова запевняє, що це почуття наділяє жінку істинною красою і сяйвом.
Ілона Гвоздьова
instagram / ilonagvozdeva
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Нещодавно організатори оголосили імена всіх 14 учасників. Шоу стартує 25 серпня.
Члениамі журі стали: британський хореограф Франциско Гомес, Влад Яма та Катерина Кухар.
До початку проекту деякі учасники вже отримали травми: Вікторія Булітко вивихнула ногу, а у TAYANNA – зміщення ребра.
Про кожного переможця шоу "Танці з зірками" за п'ять сезонів, читайте в нашому матеріалі за посиланням.
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