Виключити три продукти: зірка "Танці з зірками" поділилася секретом краси

Переможниця шоу "Танці з зірками-2018" і учасниця нового сезону Ілона Гвоздьова поділилася з шанувальниками секретом краси і сяючої шкіри.

Як повідомляє "РБК-Україна", зірка дотримується п'яти основних правил, щоб підтримувати себе в тонусі і виглядати на всі 100%.

Зокрема, запорукою краси Гвоздьової є здоровий і якісний сон. Також вона дотримується правильного харчування і п'є багато води протягом дня. Щоб бути у формі, Ілона радить виключити з раціону лише три компоненти: смажену їжу, борошняне і солодке. Але іноді вона собі дозволяє невеликі слабкості.

Ілона Гвоздьова та Володимир Остапчук - "Танці з зірками-2019" instagram / ilonagvozdeva

Крім того, для красивого і стрункого тіла Гвоздьова пропонує займатися улюбленим видом спорту. При чому Ілона впевнена, що це заняття обов'язково має приносити задоволення для ефективнішої дії.

Останній пункт в її списку – кохання. Ілона Гвоздьова запевняє, що це почуття наділяє жінку істинною красою і сяйвом.

Ілона Гвоздьова instagram / ilonagvozdeva

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