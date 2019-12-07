Головна Новини
7 грудня • оновлено в 05:00
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Краса

"Вік дає своє!" Зовнішність Пугачової викликала гарячі суперечки в мережі

491
Читати матеріал російською

Примадонна Алла Пугачова вразила шанувальників стильним образом на прем'єрі фільму "Той самий концерт".

Вона прийшла на захід у московському кінотеатрі "Жовтень" в чорних брюках, блузці в тон, а ансамбль доповнила бежевим піджаком та стильною підвіскою на шиї (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Алла Пугачова на прем'єрі фільму "Той самий концерт"

Алла Пугачова на прем'єрі фільму "Той самий концерт"

instagram / anton_guriev2778

Образ доповнила неслухняна шевелюра примадонни, яка вже багато років є фішкою зірки. На прем'єрі були присутні також її дочка Христина Орбакайте, Микита Пресняков, гендиректор Першого каналу Костянтин Ернст, телеведучий Леонід Якубович та багато інших.

Алла Пугачова - образ

Алла Пугачова - образ

instagram / anton_guriev2778

Новини
"Як Волочкова": образ дочки Пугачової спантеличив шанувальників

Зовнішність примадонни викликала ажіотаж у мережі. Одні були засмучені, що роки беруть своє, інші ж відзначили, що для свого віку артистка виглядає чудово.

Алла Пугачова на прем'єрі фільму

Алла Пугачова на прем'єрі фільму

instagram / anton_guriev2778

"Аллочка виглядає чудово", "Виглядає не дуже, вік дає своє", "Пластмасова, але все одно люблю", "Як ви всі її дістали", "Примадонна чарівна", – відреагували шанувальники.

Алла Пугачова - стиль

Алла Пугачова - стиль

instagram / anton_guriev2778

"Вік дає своє!" Зовнішність Пугачової викликала гарячі суперечки в мережі
"Вік дає своє!" Зовнішність Пугачової викликала гарячі суперечки в мережі
"Вік дає своє!" Зовнішність Пугачової викликала гарячі суперечки в мережі
"Вік дає своє!" Зовнішність Пугачової викликала гарячі суперечки в мережі
"Вік дає своє!" Зовнішність Пугачової викликала гарячі суперечки в мережі

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російська співачка Алла Пугачова шокувала зовнішнім виглядом під час нового виходу. Багато хто, побачивши артистку, був шокований, відзначаючи розпатлану зачіску, набрякле обличчя, розгублений погляд.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Алла Пугачова
Місце
Росія Москва
Теги
Краса фотографии фотосессія видео шоу-бизнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги