"Вік дає своє!" Зовнішність Пугачової викликала гарячі суперечки в мережі

Примадонна Алла Пугачова вразила шанувальників стильним образом на прем'єрі фільму "Той самий концерт".

Вона прийшла на захід у московському кінотеатрі "Жовтень" в чорних брюках, блузці в тон, а ансамбль доповнила бежевим піджаком та стильною підвіскою на шиї (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Алла Пугачова на прем'єрі фільму "Той самий концерт" instagram / anton_guriev2778

Образ доповнила неслухняна шевелюра примадонни, яка вже багато років є фішкою зірки. На прем'єрі були присутні також її дочка Христина Орбакайте, Микита Пресняков, гендиректор Першого каналу Костянтин Ернст, телеведучий Леонід Якубович та багато інших.

Алла Пугачова - образ instagram / anton_guriev2778

Зовнішність примадонни викликала ажіотаж у мережі. Одні були засмучені, що роки беруть своє, інші ж відзначили, що для свого віку артистка виглядає чудово.

Алла Пугачова на прем'єрі фільму instagram / anton_guriev2778

"Аллочка виглядає чудово", "Виглядає не дуже, вік дає своє", "Пластмасова, але все одно люблю", "Як ви всі її дістали", "Примадонна чарівна", – відреагували шанувальники.

Алла Пугачова - стиль instagram / anton_guriev2778

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російська співачка Алла Пугачова шокувала зовнішнім виглядом під час нового виходу. Багато хто, побачивши артистку, був шокований, відзначаючи розпатлану зачіску, набрякле обличчя, розгублений погляд.

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