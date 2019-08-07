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Відома українська співачка розкрила секрет краси

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Українська співачка і телеведуча Ольга Цибульська розкрила секрет краси.

Так, на своїй сторінці в Instagram зірка розповіла підписникам, як дбає про тіло, обличчя і волосся. Зазначимо, що такі лайфхаки дозволяють їй залишатися молодою і свіжою.

За словами Цибульської, як засіб по догляду за волоссям вона використовує пантенол.

"Особливо влітку і особливо, якщо термоукладки — це часта практика. Наношу на ніч і сплю до ранку. Волосся блищить як після лікування", написала артистка.

Відома українська співачка розкрила секрет краси

Ольга Цибульська

Фото з Instagram

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Також, щоб тіло було ніжним як шовк, Цибульська скрабує його сумішшю з кави, меду і масла для тіла. Крім того, співачка використовує крем під очі на губи і шию, щоб її шкіра залишалася свіжою.

"Крем під очі використовую на губи і шию, там теж ніжна шкіра. І звичайно в кремах під очі велика концентрація речовин для молодості і краси", — зазначила Ольга.

Відома українська співачка розкрила секрет краси

Ольга Цибульська

Фото з Instagram

Що стосується підтримки пружності грудей, то і в цьому випадку у співачки є свій рецепт.

"Колись лікар-мамолог порадила вранці і ввечері мазати свої перси кремом (вибери улюблений). І це повинна бути звичка, як чистити зуби без пропусків. Шкіра дійсно дякує тобі. І навіть після пологів моїх грудях не залишилося слідів", — поділилася Цибульська.

Відома українська співачка розкрила секрет краси

Ольга Цибульська

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 33-річна російська актриса Ірина Темічева розповіла про зміну іміджу і секрети своєї стрункої фігури.

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Особа
Оля Цибульська
Місце
Україна
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