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Відома телеведуча засвітила шикарні груди: шанувальники у захваті

1.7тЧитати матеріал російською

Українська телеведуча, зірка каналу 1+1 Соломія Вітвіцька блиснула пишними грудьми в платті з глибоким вирізом у зоні декольте.

Так, в спокусливому вбранні ведуча прийшла на конкурс краси Mrs. Ukraine International, в рамках якого вибирали найкрасивішу заміжню жінку України. Пікантне фото Вітвіцька опублікувала в Instagram.

"Їду на "Місіс Україна" обирати найкрасивішу заміжню українку. Випереджаючи питання – я не беру участь в конкурсі, але буду щиро вболівати за найбільш гідну", – кокетливо розповіла фанам 38-річна Соломія.

У відповідь на її пост десятки шанувальників залишили коментарі з компліментами на адресу телеведучої. Також вони уточнили, що якби в конкурсі краси брала участь сама Вітвіцька – їй би обов'язково дали призове місце.

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"Дуже красиво! Неповторно, ти завжди на висоті. Шкода, що не береш участі, могла б перемогти", – похвалили Вітвіцьку фани. Багато з них також акцентували увагу саме на апетитною зоні декольте.

Відома телеведуча засвітила шикарні груди: шанувальники у захваті

Відома телеведуча засвітила шикарні груди: шанувальники у захваті

Відома телеведуча засвітила шикарні груди: шанувальники у захваті

Відома телеведуча засвітила шикарні груди: шанувальники у захваті

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська телеведуча Олена Філонова, зірка передач на "Новому каналі", опублікувала в мережі сміливе фото, на якому зображена повністю голою.

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Особа
Соломія Вітвіцька
Тег
телеканал 1 + 1
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