Відома телеведуча засвітила шикарні груди: шанувальники у захваті

Українська телеведуча, зірка каналу 1+1 Соломія Вітвіцька блиснула пишними грудьми в платті з глибоким вирізом у зоні декольте.

Так, в спокусливому вбранні ведуча прийшла на конкурс краси Mrs. Ukraine International, в рамках якого вибирали найкрасивішу заміжню жінку України. Пікантне фото Вітвіцька опублікувала в Instagram.

"Їду на "Місіс Україна" обирати найкрасивішу заміжню українку. Випереджаючи питання – я не беру участь в конкурсі, але буду щиро вболівати за найбільш гідну", – кокетливо розповіла фанам 38-річна Соломія.

У відповідь на її пост десятки шанувальників залишили коментарі з компліментами на адресу телеведучої. Також вони уточнили, що якби в конкурсі краси брала участь сама Вітвіцька – їй би обов'язково дали призове місце.

"Дуже красиво! Неповторно, ти завжди на висоті. Шкода, що не береш участі, могла б перемогти", – похвалили Вітвіцьку фани. Багато з них також акцентували увагу саме на апетитною зоні декольте.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська телеведуча Олена Філонова, зірка передач на "Новому каналі", опублікувала в мережі сміливе фото, на якому зображена повністю голою.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!