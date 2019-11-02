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2 листопада • оновлено в 17:55
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Відома секс-бомба без трусів приголомшила шанувальників: гарячі кадри

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Одна з найпопулярніших моделей світу Алессандра Амбросіо, яка є колишнім "ангелом" Victoria`s Secret, блиснула розкішним тілом на Геловін.

Зірка вбралася сексуальною вампіркою, забувши про білизну, яка б просто не "вписалася" в образ. Відповідними кадрами вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Так, для свята Амбросіо вибралася у відверту чорну сукню-максі з дуже глибоким декольте і розрізами по обидва боки, що починалися від талії. Було помітно, що під вбранням модель не наділа трусики.

Алессандра Амбросіо в образі жінки-вамп

Алессандра Амбросіо в образі жінки-вамп

instagram / alessandraambrosio

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Образ доповнили накладні ікла, намальована смужка "крові" на підборідді і яскравий макіяж. Ззаду Алессандра тягнула за собою шлейф, а на плечах були невеликі гачки, як у кажана.

Образ Амбросіо справив фурор у мережі. Шанувальники буквально не могли розмовляти, закидаючи красуню "серцями", смайликами у вигляді вогню та іншими захопленими емодзі. Кожен кадр набрав більше 200 тисяч відміток "подобається".

Алессандра Амбросіо без трусів на Геловін

Алессандра Амбросіо без трусів на Геловін

instagram / alessandraambrosio

Відома секс-бомба без трусів приголомшила шанувальників: гарячі кадри
Відома секс-бомба без трусів приголомшила шанувальників: гарячі кадри
Алессандра Амбросіо з друзями на вечірці

Алессандра Амбросіо з друзями на вечірці

instagram / alessandraambrosio

Алессандра Амбросіо в відвертому вбранні без трусів

Алессандра Амбросіо в відвертому вбранні без трусів

instagram / alessandraambrosio

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Амбросіо зайняла друге місце в списку кращих моделей для реклами купальників за версією британського бренду білизни Bluebella.

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Читайте всі новини по темі "Геловін" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Геловін
Особа
Алессандра Амбросіо
Теги
Краса Мода шоу-бизнес модель
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