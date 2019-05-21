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/Краса

Відома російська модель розбурхала мережу голими грудьми

10.1тЧитати матеріал російською

Відома російська модель, дружина мільярдера Олександра Лебедєва Лєна Пермінова поділилася з шанувальниками відвертим знімком з Мальдівів.

Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram фотографію, на якій сидить на березі океану з голими грудьми, які прикрила колінами і рукою.

"Поки продовжую викладати фото з Мальдівів, а сама вже в робочому процесі. На підході у нас багато новинок у Льон&Гречка Bakery (лінійка продуктів із зеленої гречки. — Ред.), напишіть, які у Вас улюблені продукти і чого б ще хотілося побачити в нашому меню без глютену", написала Пермінова, прорекламувавши магазин.

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Поки продовжую викладати фото з Мальдів, а сама вже 🔥🔥 в робочому процесі. На підході у нас багато новинок в @lenandgrechka, напишіть які у Вас улюблені продукти і чого б ще хотілося побачити в нашому меню # безглютена? I'm posting these photos from the Maldives while preparing new products and planning to launch in new markets for @lenandgrechka ! Did you know we can deliver our product to the airport or wherever you might be in Moscow , just send your order to our IG direct! Ph: @krissnegireva

Допіс, Поширення Lena Perminova (@lenaperminova)

Шанувальники були в захваті від нового знімка Пермінової. У коментарях зазначили, що вона чудово виглядає.

"Супер фото", "Ідеальна", "Фотка просто нереальна, незвичайна! Справжня", "На фото Лєна кричить: "Сашо, а топ купальника ти забув покласти!?" написали шанувальники.

Відома російська модель розбурхала мережу голими грудьми
Відома російська модель розбурхала мережу голими грудьми
Відома російська модель розбурхала мережу голими грудьми
Відома російська модель розбурхала мережу голими грудьми
Лєна Пермінова на Мальдівах

Лєна Пермінова на Мальдівах

Instagram @lenaperminova

Лєна Пермінова у воді

Лєна Пермінова у воді

Instagram @lenaperminova

Лєна Пермінова на пляжі

Лєна Пермінова на пляжі

Instagram @lenaperminova

Лєна Пермінова у спокусливому купальнику

Лєна Пермінова у спокусливому купальнику

Instagram @lenaperminova

Лєна Пермінова у суцільному купальнику

Лєна Пермінова у суцільному купальнику

Instagram @lenaperminova

Лєна Пермінова на дошці

Лєна Пермінова на дошці

Instagram @lenaperminova

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі Пермінову часто порівнюють зі співачкою та її подругою Вірою Брежнєвою. Зірки часто присутні на різних заходах разом. Нещодавно вони відвідали вечірку на честь 20-річчя російського Vogue. Шанувальники були в захваті від знімка в лімузині, де дівчата виглядали, як сестри.

Пізніше Пермінова із Брежнєвою вирушили на Мальдіви, де позували в однакових купальниках.

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Особа
Лена Пермінова
Місце
Мальдіви
Теги
шоу-бизнесфотосессія
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Dell Alex
Dell Alex
А грудь где?
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