Відома російська модель розбурхала мережу голими грудьми

Відома російська модель, дружина мільярдера Олександра Лебедєва Лєна Пермінова поділилася з шанувальниками відвертим знімком з Мальдівів.
Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram фотографію, на якій сидить на березі океану з голими грудьми, які прикрила колінами і рукою.
"Поки продовжую викладати фото з Мальдівів, а сама вже в робочому процесі. На підході у нас багато новинок у Льон&Гречка Bakery (лінійка продуктів із зеленої гречки. — Ред.), напишіть, які у Вас улюблені продукти і чого б ще хотілося побачити в нашому меню без глютену", — написала Пермінова, прорекламувавши магазин.
Поки продовжую викладати фото з Мальдів, а сама вже 🔥🔥 в робочому процесі. На підході у нас багато новинок в @lenandgrechka, напишіть які у Вас улюблені продукти і чого б ще хотілося побачити в нашому меню # безглютена? I'm posting these photos from the Maldives while preparing new products and planning to launch in new markets for @lenandgrechka ! Did you know we can deliver our product to the airport or wherever you might be in Moscow , just send your order to our IG direct! Ph: @krissnegireva
Шанувальники були в захваті від нового знімка Пермінової. У коментарях зазначили, що вона чудово виглядає.
"Супер фото", "Ідеальна", "Фотка просто нереальна, незвичайна! Справжня", "На фото Лєна кричить: "Сашо, а топ купальника ти забув покласти!?" — написали шанувальники.
Лєна Пермінова на Мальдівах
Instagram @lenaperminova
Лєна Пермінова у воді
Instagram @lenaperminova
Лєна Пермінова на пляжі
Instagram @lenaperminova
Лєна Пермінова у спокусливому купальнику
Instagram @lenaperminova
Лєна Пермінова у суцільному купальнику
Instagram @lenaperminova
Лєна Пермінова на дошці
Instagram @lenaperminova
Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі Пермінову часто порівнюють зі співачкою та її подругою Вірою Брежнєвою. Зірки часто присутні на різних заходах разом. Нещодавно вони відвідали вечірку на честь 20-річчя російського Vogue. Шанувальники були в захваті від знімка в лімузині, де дівчата виглядали, як сестри.
Пізніше Пермінова із Брежнєвою вирушили на Мальдіви, де позували в однакових купальниках.
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