Відома російська модель розбурхала мережу голими грудьми

Відома російська модель, дружина мільярдера Олександра Лебедєва Лєна Пермінова поділилася з шанувальниками відвертим знімком з Мальдівів.

Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram фотографію, на якій сидить на березі океану з голими грудьми, які прикрила колінами і рукою.

"Поки продовжую викладати фото з Мальдівів, а сама вже в робочому процесі. На підході у нас багато новинок у Льон&Гречка Bakery (лінійка продуктів із зеленої гречки. — Ред.), напишіть, які у Вас улюблені продукти і чого б ще хотілося побачити в нашому меню без глютену", — написала Пермінова, прорекламувавши магазин.

Шанувальники були в захваті від нового знімка Пермінової. У коментарях зазначили, що вона чудово виглядає.

"Супер фото", "Ідеальна", "Фотка просто нереальна, незвичайна! Справжня", "На фото Лєна кричить: "Сашо, а топ купальника ти забув покласти!?" — написали шанувальники.

Лєна Пермінова на Мальдівах Instagram @lenaperminova

Лєна Пермінова у воді Instagram @lenaperminova

Лєна Пермінова на пляжі Instagram @lenaperminova

Лєна Пермінова у спокусливому купальнику Instagram @lenaperminova

Лєна Пермінова у суцільному купальнику Instagram @lenaperminova

Лєна Пермінова на дошці Instagram @lenaperminova

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі Пермінову часто порівнюють зі співачкою та її подругою Вірою Брежнєвою. Зірки часто присутні на різних заходах разом. Нещодавно вони відвідали вечірку на честь 20-річчя російського Vogue. Шанувальники були в захваті від знімка в лімузині, де дівчата виглядали, як сестри.

Пізніше Пермінова із Брежнєвою вирушили на Мальдіви, де позували в однакових купальниках.

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