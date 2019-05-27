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/Краса

Відома російська актриса повністю оголилася на камеру: пікантний кадр

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Відома російська актриса Наталія Бардо поділилася з шанувальниками відвертими знімками.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала топлес, прикривши інтимні частини тіла руками. Свій образ Бардо доповнила великий капелюхом.

"Навіть не знаю, чи варто писати про інтригу, здається, досить і фотографії. Але капелюх, зізнаюся, великий, та ще й чужий", — прокоментувала одну зі своїх публікацій актриса.

Наталія Бардо

Наталія Бардо

Фото з Instagram

Наталія Бардо повністю оголилася

Наталія Бардо повністю оголилася

Фото з Instagram

Наталія Бардо топлес

Наталія Бардо топлес

Фото з Instagram

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Зазначимо, що шанувальники були у захваті від нових знімків зірки. Вони засипали її компліментами.

"Яка шикарна фотографія", "Фото вогонь", "Нема слів, яка фігура", "Красуня", "Сміливо і відверто", — написали люди.

Відома російська актриса повністю оголилася на камеру: пікантний кадр
Відома російська актриса повністю оголилася на камеру: пікантний кадр
Відома російська актриса повністю оголилася на камеру: пікантний кадр
Відома російська актриса повністю оголилася на камеру: пікантний кадр
Відома російська актриса повністю оголилася на камеру: пікантний кадр
Відома російська актриса повністю оголилася на камеру: пікантний кадр
Відома російська актриса повністю оголилася на камеру: пікантний кадр

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Наталії Бардо, якими вона тішила шанувальників у мережі останнім часом.

Наталія Бардо у напівпрозорій білизні

Наталія Бардо у напівпрозорій білизні

Фото з Instagram

Наталія Бардо у купальнику

Наталія Бардо у купальнику

Фото з Instagram

Наталія Бардо сексуально позує на камеру

Наталія Бардо сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Спокуслива Наталія Бардо

Спокуслива Наталія Бардо

Фото з Instagram

Наталія Бардо оголена у ліжку

Наталія Бардо оголена у ліжку

Фото з Instagram

Наталія Бардо у спокусливому купальнику

Наталія Бардо у спокусливому купальнику

Фото з Instagram

Наталія Бардо оголена

Наталія Бардо оголена

Фото з Instagram

Наталія Бардо гола у ванній

Наталія Бардо гола у ванній

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська актриса Наталія Бардо і українська співачка Тіна Кароль вийшли у світ в однаковому вбранні. Так, вони вдягли сукні від австралійського бренду Alice McCall.

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de lik
de lik
Кто это? Чем знаменита?
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
ну, видимо, на Украине это "известная актриса")))
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Иванов Петр
Иванов Петр
"Известная российская актриса"-во, блин! А это кто такая?
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