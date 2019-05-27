Відома російська актриса повністю оголилася на камеру: пікантний кадр

Відома російська актриса Наталія Бардо поділилася з шанувальниками відвертими знімками.
Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала топлес, прикривши інтимні частини тіла руками. Свій образ Бардо доповнила великий капелюхом.
"Навіть не знаю, чи варто писати про інтригу, здається, досить і фотографії. Але капелюх, зізнаюся, великий, та ще й чужий", — прокоментувала одну зі своїх публікацій актриса.
Наталія Бардо
Фото з Instagram
Наталія Бардо повністю оголилася
Фото з Instagram
Наталія Бардо топлес
Фото з Instagram
Зазначимо, що шанувальники були у захваті від нових знімків зірки. Вони засипали її компліментами.
"Яка шикарна фотографія", "Фото — вогонь", "Нема слів, яка фігура", "Красуня", "Сміливо і відверто", — написали люди.
Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Наталії Бардо, якими вона тішила шанувальників у мережі останнім часом.
Наталія Бардо у напівпрозорій білизні
Фото з Instagram
Наталія Бардо у купальнику
Фото з Instagram
Наталія Бардо сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Спокуслива Наталія Бардо
Фото з Instagram
Наталія Бардо оголена у ліжку
Фото з Instagram
Наталія Бардо у спокусливому купальнику
Фото з Instagram
Наталія Бардо оголена
Фото з Instagram
Наталія Бардо гола у ванній
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська актриса Наталія Бардо і українська співачка Тіна Кароль вийшли у світ в однаковому вбранні. Так, вони вдягли сукні від австралійського бренду Alice McCall.
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