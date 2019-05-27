Відома російська актриса повністю оголилася на камеру: пікантний кадр

Відома російська актриса Наталія Бардо поділилася з шанувальниками відвертими знімками.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала топлес, прикривши інтимні частини тіла руками. Свій образ Бардо доповнила великий капелюхом.

"Навіть не знаю, чи варто писати про інтригу, здається, досить і фотографії. Але капелюх, зізнаюся, великий, та ще й чужий", — прокоментувала одну зі своїх публікацій актриса.

Наталія Бардо Фото з Instagram

Наталія Бардо повністю оголилася Фото з Instagram

Наталія Бардо топлес Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники були у захваті від нових знімків зірки. Вони засипали її компліментами.

"Яка шикарна фотографія", "Фото — вогонь", "Нема слів, яка фігура", "Красуня", "Сміливо і відверто", — написали люди.

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Наталії Бардо, якими вона тішила шанувальників у мережі останнім часом.

Наталія Бардо у напівпрозорій білизні Фото з Instagram

Наталія Бардо у купальнику Фото з Instagram

Наталія Бардо сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Спокуслива Наталія Бардо Фото з Instagram

Наталія Бардо оголена у ліжку Фото з Instagram

Наталія Бардо у спокусливому купальнику Фото з Instagram

Наталія Бардо оголена Фото з Instagram

Наталія Бардо гола у ванній Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська актриса Наталія Бардо і українська співачка Тіна Кароль вийшли у світ в однаковому вбранні. Так, вони вдягли сукні від австралійського бренду Alice McCall.

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