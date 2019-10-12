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12 жовтня • оновлено в 20:13
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Відмовилася від напою: 50-річна Лопес розкрила секрет краси

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Американська співачка Дженніфер Лопес розкрила секрет краси, яка не в'яне з роками.

50-річна зірка оприлюднила на своїй сторінці в Instagram відео, на якому з сестрою розмовляє про плани на вечір (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"День, коли я йду пропустити стаканчик з друзями – кращий день тижня", – вмовляє артистку сестра.

Майже гола Лопес

Майже гола Лопес

instagram / jlo

За словами Дженніфер, жінка переконує її, що вона має почати пити алкоголь, чого співачка не робить у принципі, адже це погано відбивається на здоров'ї та шкірі.

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"Алкоголь провокує ламкість судин і капілярів, роблячи шкіру запаленою, червоною і чутливою. Глибоке зволоження – ось головна запорука красивою і молодий шкіри надовго, а алкоголь зневоднює її, роблячи зморшки помітнішими", – цитує видання Сosmopolitan слова голлівудського дерматолога Джилла Вейбла.

Джей Ло має відмінну шкірою

Джей Ло має відмінну шкірою

instagram / jlo

Що примітно, розкішну зовнішність Лопес підтримує не тільки відмова від шкідливих звичок. Вона ретельно стежить за своєю шкірою, проводить б'юті-процедури, і найголовніше – займається спортом. Це можна помітити на прикладі її концертів – Джей Ло постійно рухається і танцює.

Лопес - 50 років

Лопес - 50 років

instagram / jlo

Дженіфер Лопес

Дженіфер Лопес

instagram / jlo

Відмовилася від напою: 50-річна Лопес розкрила секрет краси

instagram / jlo

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірка "Жіночого Кварталу" Марта Адамчук розповіла про власний секрет краси. Вона раніше дуже соромилася своєї зовнішності, але прийшла до висновку, що тільки щастя може зробити жінку чарівною.

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Особа
Дженіфер Лопес
Тег
Краса
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