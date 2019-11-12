Головна Новини
12 листопада • оновлено в 11:19
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Краса

Від Ющенко до Зеленської: яка з обкладинок перших леді України краща

1.7т
Читати матеріал російською

Перша леді України Олена Зеленська з'явилася на обкладинці грудневого номера українського Vogue.

Дружина президента прикрасила відразу три обкладинки видання: на одну був поміщений офіційний портрет, на другій перша леді постала з двома дітьми і чоловіком, а на третій – неофіційне фото.

Олена Зеленська

Олена Зеленська

Vogue UA

Олена Зеленська

Олена Зеленська

Vogue UA

Олена Зеленська

Олена Зеленська

Vogue UA

Новини
Дизайнер сукні Олени Зеленської пояснив її образи в Японії

Показово, що Зеленська – не перша, хто з'явився в глянці.

Так, у 2016 році дружина Віктора Ющенка Катерина дебютувала в модному виданні. Журнал ELLE опублікував чорно-білу фотосесію першої леді і відверте інтерв'ю про професійну діяльність, а також сімейне життя і стосунки з чоловіком.

Катерина Ющенко

Катерина Ющенко

ELLE

Щоправда, на обкладинку Катерина так і не потрапила.

Катерина Ющенко

Катерина Ющенко

ELLE

Катерина Ющенко

Катерина Ющенко

ELLE

А ось кого журнал ELLE і розмістив на обкладинці, то це дружину Петра Порошенка, Марину. Перша леді прикрасила вересневий номер видання.

Марина Порошенко

Марина Порошенко

ELLE

У стильній фотосесії Марина знялася в одязі українських дизайнерок Лілії Пустовіт та Віти Кін.

Марина Порошенко

Марина Порошенко

ELLE

Марина Порошенко

Марина Порошенко

ELLE

Як повідомляв OBOZREVATEL, користувачі неодноразово критикували Олену Зеленську за вибір вбрання. Раніше її розгромили за образ, в якому вона вийшла на публіку під час візиту з президентом до Канади.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особи
Марина Порошенко Олена Зеленська Катерина Ющенко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки