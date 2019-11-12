Від Ющенко до Зеленської: яка з обкладинок перших леді України краща

Перша леді України Олена Зеленська з'явилася на обкладинці грудневого номера українського Vogue.

Дружина президента прикрасила відразу три обкладинки видання: на одну був поміщений офіційний портрет, на другій перша леді постала з двома дітьми і чоловіком, а на третій – неофіційне фото.

Олена Зеленська Vogue UA

Олена Зеленська Vogue UA

Олена Зеленська Vogue UA

Новини Дизайнер сукні Олени Зеленської пояснив її образи в Японії

Показово, що Зеленська – не перша, хто з'явився в глянці.

Так, у 2016 році дружина Віктора Ющенка Катерина дебютувала в модному виданні. Журнал ELLE опублікував чорно-білу фотосесію першої леді і відверте інтерв'ю про професійну діяльність, а також сімейне життя і стосунки з чоловіком.

Катерина Ющенко ELLE

Щоправда, на обкладинку Катерина так і не потрапила.

Катерина Ющенко ELLE

Катерина Ющенко ELLE

А ось кого журнал ELLE і розмістив на обкладинці, то це дружину Петра Порошенка, Марину. Перша леді прикрасила вересневий номер видання.

Марина Порошенко ELLE

У стильній фотосесії Марина знялася в одязі українських дизайнерок Лілії Пустовіт та Віти Кін.

Марина Порошенко ELLE

Марина Порошенко ELLE

Як повідомляв OBOZREVATEL, користувачі неодноразово критикували Олену Зеленську за вибір вбрання. Раніше її розгромили за образ, в якому вона вийшла на публіку під час візиту з президентом до Канади.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!