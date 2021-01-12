Від яких звичок варто відмовитися до 35 років, щоб зберегти молодість: топ-6

Кожна жінка повинна дбати за доглядом свого обличчя, оскільки через елементарні помилки стан шкіри може погіршитися. Так, це потрібно передбачити заздалегідь, щоб після 35-ти років мати свіжий та молодий вигляд.

Одне з найголовніших правил – обов'язково знімати макіяж перед сном. Детальніше про помилки, які часто роблять представниці жіночої статі, пише Harper's Bazaar.

Не змивати макіяж перед сном

Шкіра активно "працює" під час сну: в ній прискорюються процеси детоксикації, загоєння і відновлення. Тому від правильного нічного догляду залежить її зовнішній вигляд вранці. Так, ретельно очищайте обличчя і шию від забруднень і макіяжу.

Потрібно змивати макіяж перед сном resnitsi.ru

Наносити засіб із SPF раз на день

Захисні фактори діють тільки дві години. Якщо ви виходите на обід, то нанесена вранці тональна основа із SPF вже не захистить шкіру від ультрафіолету. Але це не означає, що вам необхідно змивати весь макіяж і наносити його заново: протягом дня ви можете оновлювати захист, використовуючи пудри, кушни і спреї для обличчя із SPF.

Використовувати ексфоліанти нерегулярно

Необхідно регулярно відшелушувати ороговілі клітини шкіри. Для більш помітних результатів дійте за таким планом: 1-2 рази на тиждень застосовувати ексфоліант із абразивними частинками, а потім наносити тонік або сироватку з кислотами.

Використовуйте засоби для догляду за обличчям Cosmopolitan

Порушувати режим сну

Протягом дня шкірі доводиться протистояти багатьом негативним факторам, серед яких – ультрафіолетове випромінювання і забруднене міське повітря. Тому особливо важливо дати їй можливість відновитися. Якщо нехтувати здоровим сном, ви втрачаєте сяйво і тонус шкіри.

Не очищати пензлі для макіяжу

Не забувайте, що під час зіткнення зі шкірою обличчя на пензль потрапляють бактерії і згодом вони накопичуються між ворсинками. Відповідно, під час кожного наступного використання бактерії знову повертаються на ваше обличчя. Тому необхідно регулярно мити пензлі з милом і час від часу застосовувати спеціальні спреї.

Вживати багато солодощів

Дослідження показали, що продукти з високим глікемічним індексом (білий хліб і солодощі) провокують появу акне, тоді як продукти з низьким глікемічним індексом (більшість фруктів і бобових) не викликають появу висипань.

Не вживайте багато солодощів WMJ.ru

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