Від чого потрібно відмовитися до 30 років: названі звички

Марія Дідик Краса 10:51, 19.05.2020

З віком дівчатам доводиться відмовитися від багатьох звичок. Наприклад, слід перестати брати гроші у батьків або пити дешевий алкоголь.

Список речей, які необхідно припинити робити до 30 років публікує Cosmopolitan.

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  • Сприймати батьків, як хатню робітницю.

  • Вживати бюджетний алкоголь.

  • Мати незахищений секс.

  • Ідеалізувати шкільних друзів.

  • Скаржитися, що ти багато з'їла.

pexels.com

  • Критикувати своє тіло.

  • Соромитися своїх хобі.

  • Відмахуватися від компліментів.

  • Приймати гроші від батьків.

  • Погоджуватися без особливого бажання.

pexels.com

  • Схилятися перед знаменитостями.

  • Нешанобливо відгукуватися про себе.

  • Переживати про те, що про тебе говорять інші.

  • Купувати одяг на розмір менше в надії схуднути.

pexels.com

  • Тусуватися з недоброзичливими людьми.

  • Соромитися попросити про допомогу.

  • Тріпати язиком, а не робити.

  • Чекати, що хлопець зробить перший крок.

  • Боятися людей, з якими ти ще не знайома.

pexels.com

  • Пліткувати про подружок.

  • Вживати підлітковий сленг.

  • Звинувачувати інших у своїх помилках.

  • Відправляти п'яні смс, голі фото або повідомлення в чат.

  • Носити старе білизна.

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  • Захоплюватися енергетичними напоями.

  • Жити в нестерпних умовах.

  • Витрачати гроші, ніби завтра не настане.

  • Сохнути по поганим хлопцям.

  • Спати до обіду.

pexels.com

Як раніше писав OBOZREVATEL, експерти в області здорового харчування склали список з 5 продуктів, які слід уникати після 30-ти років.

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