Вічна молодість: експерти назвали необхідні елементи жіночої краси

Всім відомо, що для того, щоб завжди виглядати привабливо і здорово, а також зберігати свою молодість максимально довго, організму необхідні вітаміни та інші корисні елементи.

Що стосується жіночої зовнішності - необхідний певний набір вітамінів, які головним чином впливають на стан шкіри, нігтів, волосся, а також на роботу внутрішніх органів, пише Cosmopolitan.

Головними "жіночими" вітамінами, які позитивно впливають на здоров'я і красу, є вітаміни групи А, В і Е.

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Вітамін А

Від цього вітаміну одночасно залежить стан волосся, шкіри, кісток, зору. Так само від вітаміну А залежить стан нашої фігури, адже якщо він в нормі, жир набагато повільніше відкладається на тілі.

Джерела вітаміну: яйця, м'ясо, персики, риба, печінка, морква, гарбуз, диня, брокколі, авокадо, перець, сир, абрикоси.

Вітамін Е

Цей вітамін ще називають стимулятором розмноження, тому що він має прямий вплив на жіночу статеву систему. Крім цього він так само впливає і на шкіру і на волосся.

Джерела вітаміну: кедровий горіх, фісташки, мигдаль, горох, насіння, обліпиха, капуста, петрушка, шипшина.

Вітамін В

Всі вітаміни цієї групи є важливими для організму, вони впливають практично на всі життєво важливі процеси, які відбуваються всередині нас. Для жінок вітаміни групи В додатково важливі тим, що вони відіграють головну роль в боротьбі за гарне волосся. Так само вони сприятливо впливають на нервову систему, що в сучасному ритмі життя теж дуже важливо.

Джерела вітаміну: печінка, риба, яйця (особливо зварені в круту), горіхи, злаки і молочні продукти (сир, сир, сметану). Також не варто забувати і про зелені овочі, такі як капусту брокколі.

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