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"Вибухова гармата": Дорофєєва у міні викликала ажіотаж сексуальним фото

11.3т Читати матеріал російською

Популярна українська співачка, учасниця дуету "Время и Стекло" Надя Дорофєєва розбурхала шанувальників спокусливим образом.

Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото в рамках рекламної кампанії, на якому позує в екстремальному міні, що підкреслює струнку фігуру.

"Джедай на сторожі всесвіту", – підписала Дорофєєва під яскравим кадром, на якому тримає довгу лампу, ніби це меч з легендарної саги "Зоряні війни".

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Шанувальникам дуже сподобався образ Дорофеєвої. У коментарях моментально підхопили фантастичну тему і почали придумувати псевдонім артистці. Але практично всі зійшлися на думці, що виглядає вона чудово.

"Дартфєєва в справі", "Дартфєєва повернення", "Дартфєєва і вартові галактики", "Ти моя любов", "Вогонь", "Зоряні війни відпочивають", "Доро Фейдер", "Вибухова гармата", – написали фоловери Дорофеєвої.

"Вибухова гармата": Дорофєєва у міні викликала ажіотаж сексуальним фото
"Вибухова гармата": Дорофєєва у міні викликала ажіотаж сексуальним фото
"Вибухова гармата": Дорофєєва у міні викликала ажіотаж сексуальним фото
"Вибухова гармата": Дорофєєва у міні викликала ажіотаж сексуальним фото
Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва

Сторіс Дорофеєвої

"Вибухова гармата": Дорофєєва у міні викликала ажіотаж сексуальним фото

instagram/nadyadorofeeva

"Вибухова гармата": Дорофєєва у міні викликала ажіотаж сексуальним фото

instagram/nadyadorofeeva

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дорофєєва здивувала шанувальників раптовою зміною іміджу. Вона позувала в комбінезоні, але увагу привертав макіяж.

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Особа
Надія Дорофєєва
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес фотосессія
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