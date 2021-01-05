Весільний церемоніймейстер з Івано-Франківська отримала корону 'Місіс Відкритий Світ Україна 2020'

29 грудня о Fairmont Grand Hotel відбувся фінал "Місіс Відкритий Світ Україна 2020" за підтримки Українського культурного фонду. У фінал пройшли 10 жінок - успішних у всьому: дружини, мами, громадські діячки, бізнесвумен, креативні особистості, красуні у віці від 26 до 44 років з 7 областей України.

Головну корону "Місіс Відкритий Світ Україна 2020" отримала весільний церемоніймейстер, викладач ораторського мистецтва дітям, мама трьох дітей Крістіна Викалюк (Івано-Франківськ): "В силу своєї роботи я весь час спостерігаю за молоденькими красивими дівчатами, які виходять заміж. І як мати трьох дітей, у віці 34-х років ніколи не могла повірити, що зможу перемогти в конкурсі краси. Я щаслива їхати додому з короною. Краса - це не про вік, краса - це любов до життя і до своїх рідних, вміння реалізовуватися на роботі і вдома, і при цьому пам'ятати кожну секунду, що ти жінка ".

"I Місіс Відкритий Світ Україна 2020" стала громадська діячка і мама Вікторія Доманська (Марганець), "II Місіс Відкритий Світ Україна 2020" удостоїлася телеведуча, автор програм, стиліст і мама Катерина Дьяченко (Суми), "III Місіс Відкритий Світ Україна 2020" отримала дизайнер, викладач англійської мови, мама двох дітей і бабуся Марина мазанки (Миколаїв). Спеціальний титул "Місіс благодійниця 2020" отримала банкір, фінансовий і IT консультант і мама Тетяна Клімова (Дніпро).

У журі конкурсу увійшли: відомий український рок-музикант, засновник і фронтмен групи СКАЙ Олег Собчук, Заслужений художник України, скульптор Олег Пінчук, український актор, телеведучий, найкрасивіший чоловік планети за версією Міжнародного конкурсу Mister Sea World 2018 Богдан Юсипчук, Народний артист України , прем'єр Національного Академічного театру Опери та Балету України імені Т.Г. Шевченко Олександр Стоянов та Голова журі, засновниця "Місіс Відкритий Світ Україна" Ірина Зайцева.

"Наш проект в цьому році особливий, нічого подібного до цього не відбувалося. Вперше ми проводимо конкурс такого масштабу онлайн. За часів" корони "нам просто необхідно продемонструвати, що жінка в важких умовах пандемії, за зачиненими дверима здатна реалізовуватися, відкривати нові можливості, займатися домашньою роботою і при цьому бути красивою. Ми віримо, що сильна цілеспрямована жінка в цій короні здатна побороти вірусну корону ", - зазначає засновниця проекту Ірина Зайцева.

Організатори конкурсу переконані, що краса повинна рятувати, нести добро і смисли. Публічні люди, якими стають фіналістки конкурсу, повинні брати активну участь у вирішенні проблем сучасності і підтримувати благодійні ініціативи. Серед напрямків, якими займається проект: боротьба з домашнім насильством, допомога дітям-сиротам і дітям із зони АТО, підтримка соціально-екологічних акцій, популяризація усвідомленого батьківства та відповідального батьківства.

Протягом 2021 року ТОП 5 найкрасивіших жінок представлять Україну на престижних міжнародних конкурсах, перший з яких відбудеться в Сінгапурі вже в березні.

Проект "Місіс Відкритий Світ Україна 2020" відбувся за підтримки Українського культурного фонду.

Партнерами конкурсу виступили: Ювелірний Дім ZARINA, клініка естетичної медицини Anna Lorenzi clinic, український косметичний бренд UAKrasa, унікальна студія хімчистки OSCAR Dry Clean Studio і представництво провідної міжнародної мережі з продажу преміальної нерухомості Ukraine Sotheby's International Realty. Офіційний напій - AquaMelan - структурована вода з меланіном.

Особлива подяка медіа-партнерам проекту: телеканал HD Fashion, журнали Touch, Woman magazine, FORSTYLEN, Колізей, NOVA, інтернет-видання OREST, IVONA, Tochka.net, LeMonade і "Обозреватель".

Ведучий заходу: Едуард Гльоза. Режисер проекту: Сергій Чудовський.