Вчені розповіли, яка жіноча зовнішність привертає чоловіків

В університеті Техасу з'ясували, що чоловіки віддають перевагу дівчатам з великим поперековим прогином, пухкими губами і великими очима.

Про те, яка жіноча зовнішність подобається чоловікам, пише Cosmopolitan.

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Великі очі

Дівчина з великими очима викликає в хлопців бажання захищати й оберігати. Пухнасті вії і доглянуті брови, багаторазово підсилюють ефект магічного погляду.

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Пухкі губи

Коли хлопці дивляться на пухкі, вологі губи, то в їхніх головах виникає лише одне бажання: поцілувати їх.

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Груди

Зовсім не важливо, якого вони розміру. Частина хлопців любить маленькі й акуратні груди, а друга половина божеволіє від великих і пишних.

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Добре окреслений прес

Недавні дослідження показують, що добре окреслений і в міру підкачаний прес подобається чоловікам.

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Як раніше писав OBOZREVATEL, одним із найкращих вправ для швидкого зміцнення м'язів пресу є вакуум. Він може допомогти зробити живіт плоским, а талію тонкою в рекордно короткі терміни.