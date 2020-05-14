Вчені розповіли, яка жіноча зовнішність привертає чоловіків

В університеті Техасу з'ясували, що чоловіки віддають перевагу дівчатам з великим поперековим прогином, пухкими губами і великими очима.
Про те, яка жіноча зовнішність подобається чоловікам, пише Cosmopolitan.
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Великі очі
Дівчина з великими очима викликає в хлопців бажання захищати й оберігати. Пухнасті вії і доглянуті брови, багаторазово підсилюють ефект магічного погляду.
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Пухкі губи
Коли хлопці дивляться на пухкі, вологі губи, то в їхніх головах виникає лише одне бажання: поцілувати їх.
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Груди
Зовсім не важливо, якого вони розміру. Частина хлопців любить маленькі й акуратні груди, а друга половина божеволіє від великих і пишних.
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Добре окреслений прес
Недавні дослідження показують, що добре окреслений і в міру підкачаний прес подобається чоловікам.
pexels.com
Як раніше писав OBOZREVATEL, одним із найкращих вправ для швидкого зміцнення м'язів пресу є вакуум. Він може допомогти зробити живіт плоским, а талію тонкою в рекордно короткі терміни.
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