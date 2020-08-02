Названі продукти, які борються зі старінням шкіри

Варто зробити акцент на їжі з високим вмістом антиоксидантів, колагену, мінералів. Фото: Pixabay

Вчені з Університету Единбурга заявили, що реальним способом зберегти молодість і здоров'я шкіри є збалансоване харчування.

Зокрема, до раціону варто включити овочі, горіхи, фрукти та інші продукти з високим вмістом клітковини, водночас споживання багатої на залізо їжі, такої як червоне м'ясо, необхідно обмежити, повідомляє The Sun.

Так, варто зробити акцент на їжі з високим вмістом антиоксидантів, колагену, мінералів, які мають протизапальні властивості та допомагають процесам відновлення.

Як пояснюють вчені, щоденне вживання овочів та фруктів захищає клітини від старіння і допомагає справлятися із запальним процесом.

У той же час надмірну кількість гормонів росту в організмі, що прискорюють старіння, зменшує низькобілкова дієта.

До раціону мають входити корисні жири (горіхи, насіння тощо), продукти з високим вмістом клітковини та цільна необроблена їжа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з Університету Наварри, Іспанія, назвали продукти, які прискорюють старіння людини.