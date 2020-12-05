Учені назвали напій, який може зупинити випадіння волосся й стимулювати ріст

Софія Ковнір Краса 03:20, 5.12.2020

Учені з Національного центру біотехнологічної інформації (National Center for Biotechnology Information) дійшли висновку, що зелений чай може зупинити процес випадіння волосся. У цьому напої міститься багато органічних речовин.

Зокрема, катехіни блокують негативні ефекти тестостерону й дигідротестостерону, через які волосся погано росте. Про це повідомляє Daily Express.

Як з'ясувалося, експерти провели дослідження, під час якого на шкіру пацієнтів, які страждають від випадіння волосся, нанесли екстракт EGCG, отриманий із зеленого чаю.

Пізніше стало відомо, що у 80% учасників значно збільшилася активність росту волосся.

Випадіння волосся
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Як повідомляв OBOZREVATEL, деякі пацієнти, що побороли COVID-19, скаржаться на надмірне випадіння волосся. Лікарі підтверджують цей прояв у частини інфікованих.

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Lady Краса

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