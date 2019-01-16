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''Ваш чоловік збожеволіє!'' Зірка ''ВІА Гри'' повністю роздяглася на камеру

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Українська співачка, модель і екс-"ВІА Гра" Санта Дімопулос показала в мережі еротичне фото, на якому зображена повністю голою.

Так, артистка постала абсолютно без одягу, лише прикриваючи пікантні частини тіла рукою. Знімок опублікований на сторінці Санти в Instagram.

Судячи із зазначеної геолокації, фото зроблене в Майамі (США), де Дімопулос провела відпустку разом із сім'єю. Фанати зірки прийшли в захват від гарячого зображення, розхваливши співачку в коментарях.

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"Найприємніше – справжня, природна краса. Видно, що все своє!" – захопилися фани.

"Ваш чоловік, напевно, збожеволіє, коли побачить фото. Завтра воно точно буде на робочих столах комп'ютерів усіх чоловіків країни", – додали інші.

''Ваш чоловік збожеволіє!'' Зірка ''ВІА Гри'' повністю роздяглася на камеру

''Ваш чоловік збожеволіє!'' Зірка ''ВІА Гри'' повністю роздяглася на камеру

''Ваш чоловік збожеволіє!'' Зірка ''ВІА Гри'' повністю роздяглася на камеру

''Ваш чоловік збожеволіє!'' Зірка ''ВІА Гри'' повністю роздяглася на камеру

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка і модель Санта Дімопулос на своєму прикладі розкрила секрети краси та стрункості.

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Особа
Санта Дімопулос
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