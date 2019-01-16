''Ваш чоловік збожеволіє!'' Зірка ''ВІА Гри'' повністю роздяглася на камеру

Українська співачка, модель і екс-"ВІА Гра" Санта Дімопулос показала в мережі еротичне фото, на якому зображена повністю голою.

Так, артистка постала абсолютно без одягу, лише прикриваючи пікантні частини тіла рукою. Знімок опублікований на сторінці Санти в Instagram.

Судячи із зазначеної геолокації, фото зроблене в Майамі (США), де Дімопулос провела відпустку разом із сім'єю. Фанати зірки прийшли в захват від гарячого зображення, розхваливши співачку в коментарях.

"Найприємніше – справжня, природна краса. Видно, що все своє!" – захопилися фани.

"Ваш чоловік, напевно, збожеволіє, коли побачить фото. Завтра воно точно буде на робочих столах комп'ютерів усіх чоловіків країни", – додали інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка і модель Санта Дімопулос на своєму прикладі розкрила секрети краси та стрункості.

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