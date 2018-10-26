"Вагітна" наречена Бібера поділилася секретом краси

Американська топ-модель, наречена Джастіна Бібера Хейлі Болдуін поділилася секретами сяючої шкіри.

Про те, як вона доглядає за своїм лицем дівчина розповіла для газети New York Times.

Обраниця Бібера зізналась, що вона не вмивається зранку, не дивлячись на те, що так загальноприйнято. Але завжди змиває з лиця косметику перед тим, як лягти спати, і використовує для цього кокосове масло.

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Також Хейлі розповіла, що користується зволожуючим кремом, створеним для неї дерматологом Барбарою Штурм, в складі якого - її власна плазма.

Оскільки моделі доводиться багато часу проводити у літаку - вона завжди має з собою у косметичці тканеві маски, які не соромиться використовувати на людях.

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