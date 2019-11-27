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29 листопада • оновлено в 11:54
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"Вагітна?" Бузова у відвертій сукні спантеличила мережу

29т
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Одіозна співачка Ольга Бузова, яка нещодавно оголосила про намір відправитися на Євробачення, спантеличила шанувальників новим фото.

На своїй сторінці в Instagram зірка похвалилася міні-сукнею, в якій до найдрібніших деталей можна розглянути всі вигини фігури.

"Я в захваті від цієї приголомшливої сукні. Так мерехтить. І сидить класно", – похвалилася Бузова.

Бузова спантеличила шанувальників животом

Бузова спантеличила шанувальників животом

instagram / buzova86

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У коментарях думки розділилися. Палкі шанувальники засипали співачку за розкішну фігуру компліментами, а деякі все ж помітили круглий живіт, через що з'явилися припущення щодо вагітності.

"Животик", "Животик видно, чи що", "Таке враження, ніби ти вагітна", "У неї живіт з'явився", "Оля, ти вагітна", "Я звичайно перепрошую, але Оля ти що, вагітна", – були спантеличені фоловери.

"Вагітна?" Бузова у відвертій сукні спантеличила мережу
"Вагітна?" Бузова у відвертій сукні спантеличила мережу
"Вагітна?" Бузова у відвертій сукні спантеличила мережу
"Вагітна?" Бузова у відвертій сукні спантеличила мережу
"Вагітна?" Бузова у відвертій сукні спантеличила мережу

Ольга Бузова

Ольга Бузова

instagram / buzova86

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 листопада стало відомо, що Бузова на одному зі своїх концертів оголосила про майбутню участь в пісенному конкурсі. Її оголошення зі сцени розвеселило користувачів мережі.

Член експертної ради з питань розвитку інформаційного суспільства та ЗМІ при Державній думі Вадим Манукян також підняв співачку на сміх.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Ольга Бузова
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес фотографии фотосессія вагітність чутки плітки
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Кому интересна паРашная скотобаза?
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