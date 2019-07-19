В Україні відбувся перший турнір з жіночого гольфу серед претенденток на титул "Міс Україна 2019"

На найбільшому в Україні гольф-майданчику Київському Гольф Клубі "Гольфстрім" відбулося чергове випробування серед претенденток на головну корону країни "Міс Україна 2019". Вперше комітет конкурсу спільно з Оргкомітетом Турніру з гольфу серед жінок OPEN LADIES GOLF TOUR 2019 і Гольф Клубом провели перший турнір з гольфу серед початківців гольфісток - красунь.

На черговому випробуванні дівчата пройшли навчання грі в гольф, перше тренування з досвідченими тренерами України, членами PGA Ukraine, познайомилися з гольф-етикетом змагання на тренувальних об'єктах клубу, і, звичайно ж, боролися перше місце і звання "Переможниця турніру" першого Турніру з гольфу серед претенденток на титул "Міс Україна 2019".

Але результат гри неможливо передбачити. У змаганні з гольфу важливі не тільки майстерність його учасників і вміння користуватися ключкою, але і здатність впоратися з емоціями і фізичними силами. У ході гри дівчата відчули на собі весь спектр емоцій, властивих істинним гольфістам: азарт, трепетне хвилювання під час удару ключкою по м'ячу, радість перемоги і гіркоту невдач. І цілком можливо, що серед учасниць з'явилися потенційні зірки цього аристократичного виду спорту. Переможницями в званні "Переможниця турніру" і володарками сертифікатів на навчання гри в гольф стали відразу три дівчини, набравши за підсумками турніру однакову кількість балів: Никитюк Анастасія (Київська область), Ткач Юлія (Одеська область), Захарчук Олена (Вінницька область) .

Змагання проводилися у рамках світової тенденції і програми популяризації жіночого гольфу Всеукраїнської Федерації гольфу, підвищення спортивної майстерності гравців, залучення нових гольфісток, популяризації гольф - клубів і майданчиків для гольфу України.

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