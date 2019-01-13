''В прекрасній формі'': українська ведуча здивувала мережу стрункою фігурою

Відома українська телеведуча і модель Катя Осадча показала барвисте фото з відпочинку. На ньому вона позує в купальнику і тримає парасольку.

Користувачі мережі зазначили, що Осадча прекрасно виглядає, а також порівняли її з казковим персонажем Меррі Поппінс. Фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

bfg.com.ru

Шанувальникам Осадчої сподобався знімок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відома українська телеведуча і модель Катя Осадча оприлюднила архівне сімейне фото зі старшим сином Іллею. Знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram з нагоди 16-го дня народження Іллі.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал