Українська телезірка захопила мережу спокусливим фото

Популярна українська секс-бомба, телеведуча і блогер Валерія Крук (раніше відома як Кульбаба) поділилася з шанувальниками спокусливим знімком.

Так, фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в чорному боді з мереживними прозорими вставками, через які просвічувалися її розкішні груди.

"Сьогодні забігла в кінці дня в Ле Сільпо за продуктами. За одним із прилавків дуже приємна жінка, яка нас завжди обслуговує, тихесенько поставила питання: "А Ви тренер?" і посміхнулася. А я посміхнулася у відповідь і подумала, добре, що не Кульбаба! Потрохи таки відклеюється від мене той образ", — написала Валерія.

Зазначимо, що шанувальники зірки прийшли в захват від її нової публікації. Вони засипали її компліментами.

"Вау, Валеріє, виглядаєш як троянда", "Ти неймовірна", "Шикарна", "Дуже ніжне фото", "Чудова", — прокоментували люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Валерія Крук поділилася з шанувальниками серією еротичних фото. На них вона позувала у відвертому купальнику, демонструючи сексуальне тіло. Також ми пропонуємо подивитися, як зірка виглядала на зорі своєї кар'єри.

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