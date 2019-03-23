Українська телезірка захопила мережу спокусливим фото

Популярна українська секс-бомба, телеведуча і блогер Валерія Крук (раніше відома як Кульбаба) поділилася з шанувальниками спокусливим знімком.
Так, фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в чорному боді з мереживними прозорими вставками, через які просвічувалися її розкішні груди.
"Сьогодні забігла в кінці дня в Ле Сільпо за продуктами. За одним із прилавків дуже приємна жінка, яка нас завжди обслуговує, тихесенько поставила питання: "А Ви тренер?" і посміхнулася. А я посміхнулася у відповідь і подумала, добре, що не Кульбаба! Потрохи таки відклеюється від мене той образ", — написала Валерія.
Сьогодні як звичайно, забігла в кінці дня, а точніше пізно увечері в Ле Сільпо за продуктами. За одним з прилавків дуже приємна красива жінка, яка нас завжди обслуговує, тихесенько задала питання: "А Ви тренер?" і посміхнулася. А я посміхнулася у відповідь, негативно хитаючи головою і подумала, добре, що не Кульбаба! 😄 ⠀ Як тихоньку, таки відклеюється від мене той образ, хоча мені в ньому було дуже комфортно! 😊 ⠀ Доброї ночі всім тим, хто не спить! 🥰
Зазначимо, що шанувальники зірки прийшли в захват від її нової публікації. Вони засипали її компліментами.
"Вау, Валеріє, виглядаєш як троянда", "Ти неймовірна", "Шикарна", "Дуже ніжне фото", "Чудова", — прокоментували люди.
Привіт, мої 40! ❤️ Я ніколи не боялася ні свого віку, ні тим більше про нього говорити! ⠀ Я люблю свою Життя, свою Родину, Близьких, Рідних, Друзів! 👫💏👨👩👧👪👩❤️👩👬Возраст - це всього лише календарна дата! Єдине, про що треба дбати більш ретельно, так це про Здоров'я! ☝️ ⠀ Я люблю свою зовнішність і тіло зараз - набагато більше, ніж в 20! Так, це моя праця, а не тільки генетика, і так, я собою задоволена! Я щаслива бути прикладом для багатьох дівчат, які мені пишуть, я щаслива мотивувати кожної людини і щаслива мати можливість допомагати! ❤️ ⠀ Спасибі Вам, мої Золоті Люди, Прекрасні серця, за всі Ваші поздравления !!! Від Ваших побажань йде така Добра Сильна Енергія! ☀️Оні Чудові! Дякую вам! Нехай все саме Благий і Світле збудеться і у мене, і у Вас! Я дуже Вас люблю !!! ⠀ PS Прочитала ще далеко не все Поздоровлення! Вас так багато! І це так приємно! Спасибі, Улюблені люди !!! 🙏❤️
#sweetdreams 💦❤️ ⠀ Photo by @anastasia_freimund ⠀ Swimsuit @fitsecretbyvaleriyakruk
Сьогодні моя подруга @maaaravillosa точно мене описала, коли сказала, що у мене дуже рухлива психіка! Це ж треба так інтелігентно вміти сказати людині, що він неврівноважений псих! 😂😂😂 ⠀ Анечка, я тебе люблю! ❤️ ⠀ Фото від моєї золотої дівчинки @anastasia_freimund Купальник @fitsecretbyvaleriyakruk ⠀ Всім на добраніч і спокійних солодких снів! 🔮😇
Підтримую улюблену @polyakovamusic # трусидлятрусов ☝️ Звичайно на фото вони є, але картина в цілому від їх наявності не змінюється! 😎 Подзадолбалі вічно бурчати нудні квочка з лівих аккаунтів і все наполегливо лізуть не в свою справу! Моя Життя, і я проживаю її, як хочу! І з ким хочу! ❤️ Моя сторінка, і я викладаю, що вважаю за потрібне! Дай Бог, Вам мати хоча б приблизно такі ж зовнішні дані в Ваші 20-30, як у наші 30 + 😉 І мізки 🧠! Люблю своїх добрих щирих вірних передплатників! А хто стежить нишком - Ваші емоції хай лише Вам життя і отруюють! 😘 Краще їх в спорт залі і вихлюпують! Корисніше буде! 🙌 # трусидлятрусов
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Валерія Крук поділилася з шанувальниками серією еротичних фото. На них вона позувала у відвертому купальнику, демонструючи сексуальне тіло. Також ми пропонуємо подивитися, як зірка виглядала на зорі своєї кар'єри.
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