Українська телезірка блиснула шикарними грудьми: пікантне фото

Популярна українська секс-бомба, телеведуча і блогер Валерія Крук (раніше відома як Кульбаба) порадувала шанувальників знімком, на якому видно її розкішні груди.

У кадрі, опублікованому в Instagram, зірка зображена в чорній майці з глибоким декольте, яке підкреслює достоїнства фігури Крук. Також свій образ Валерія доповнила чорними міні-шортами.

"Вчора обговорювали сім'єю, як наповнюються тренажерні зали навесні і таке враження, що 99% людей прийшли на спорт вперше! Все тому, що до літа хочеться виглядати красиво всім, але не всім вдається привести себе в форму за декілька місяців ...", — написала Крук.

Зазначимо, що шанувальники зірки прийшли в захват від її нової публікації. Вони засипали її компліментами.

"Мадам, ну що вам сказати, Ви — бездоганні", "Вау, Валеріє, красуня", "Красиве фото", — прокоментували люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Валерія Крук поділилася з шанувальниками серією еротичних фото. На них вона позувала у відвертому купальнику, демонструючи сексуальне тіло. Також ми пропонуємо подивитися, як зірка виглядала на зорі своєї кар'єри.

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