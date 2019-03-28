Українська телезірка блиснула шикарними грудьми: пікантне фото

Популярна українська секс-бомба, телеведуча і блогер Валерія Крук (раніше відома як Кульбаба) порадувала шанувальників знімком, на якому видно її розкішні груди.
У кадрі, опублікованому в Instagram, зірка зображена в чорній майці з глибоким декольте, яке підкреслює достоїнства фігури Крук. Також свій образ Валерія доповнила чорними міні-шортами.
"Вчора обговорювали сім'єю, як наповнюються тренажерні зали навесні і таке враження, що 99% людей прийшли на спорт вперше! Все тому, що до літа хочеться виглядати красиво всім, але не всім вдається привести себе в форму за декілька місяців ...", — написала Крук.
Вчора обговорювали сім'єю, як наповнюються спорт зали навесні і таке враження, що 99% людей прийшли на спорт вперше! 😁 Все тому, що до літа хочеться виглядати красиво всім, але не всім вдається привести себе в форму за пару місяців! ☝️Кстаті, хто ще не скачав моє Додаток FitApp by Valeriya Kruk, Ви можете це виправити - перейти за посиланням в шапці профілю і завантажити! І якщо не будете лінуватися, то зменшити свою вагу, поліпшити своє здоров'я і самопочуття, Ви зможете дійсно досить швидко, займаючись по ньому і разом зі мною, не виходячи з дому! 💪 ⠀ Доброго ранку, Друзі! ❤️ Бажаю всім бадьорого настрою і продуктивного дня! 🙌
Зазначимо, що шанувальники зірки прийшли в захват від її нової публікації. Вони засипали її компліментами.
"Мадам, ну що вам сказати, Ви — бездоганні", "Вау, Валеріє, красуня", "Красиве фото", — прокоментували люди.
Сьогодні як звичайно, забігла в кінці дня, а точніше пізно увечері в Ле Сільпо за продуктами. За одним з прилавків дуже приємна красива жінка, яка нас завжди обслуговує, тихесенько задала питання: "А Ви тренер?" і посміхнулася. А я посміхнулася у відповідь, негативно хитаючи головою і подумала, добре, що не Кульбаба! 😄 ⠀ Як тихоньку, таки відклеюється від мене той образ, хоча мені в ньому було дуже комфортно! 😊 ⠀ Доброї ночі всім тим, хто не спить! 🥰
🔴 Записки Туриста! 🤗 Друзі, хочу поділитися своїми враженнями про Бельгії! Підкреслюю, це всього лише мої враження, хоча я зі своєю думкою далеко не самотня! "Чи не зайшло!" 🤦♀️🤷♀️ Я обожнюю подорожувати і маю звичку завжди дивитися на країну, як очима туриста, так і очима жителя (потенційного, а раптом ... 🙃) В даному випадку обидва варіанти - мимо! !! Цілковита жесть в усіх відношеннях! ⠀ Отже, мінуси: 👋 ⠀ ✅ Крадіжка! Чимала кількість емігрантів і бомжів ... 🤷♀️ звідси, як наслідок великі пограбування і дрібні крадіжки. ✅ У Воскресінні закрито ааааабсолютно все! Це жесть! Навіть супер маркети. Хочеш скупитися - будь люб'язний закрити всі побутові питання в суботу. Неможливо знайти навіть аптеку .... 🤯 ✅Медіціна - повний капець! До докторам неможливо записатися, потрібно чекати цілий місяць прийому ... Цілковита антисанітарія в медичних установах: рукавички, халати, миття рук - поняття там невідоме. ✅Детскіе садки дуже брудні. В яслах все соски і пляшки валяються в загальній коробці! ✅Теперь моє улюблене: ЕСТЕТИКА! У супер відомої світової мережі салонів не вміють зробити нормальну форму нігтів ... (хоча в Європі і Америці послуги салонів краси всюди залишають бажати кращого і ні для кого це не секрет) Навіть лампа для шелаку варто ще трихвилинний !!!!!! ✅ Косметологія ...... 😎 Поверніться на 10 років назад ... 🙈 Люди ... ну блін ... (тепер я виправдала того хлопця, який зробив необдуманий вчинок і одружився там, м'яко кажучи невдало ...! ☺ ️) ✅ І тепер, вишенька на торті - ПОГОДА! Сонце радує жителів Бельгії так рідко, що люди, як дикі, забивають всі парки ... ну і узбережжя під диким холодним вітром. Чи не хватка вітаміну D ... Що вдієш. Він потрібен. ⠀ І цей список можна продовжувати нескінченно! 😂 ⠀ Загалом, висновок такий: жити я б там не хотіла точно. Бажання приїхати ще раз - поки немає! 😂 але напевно, я все ж дам цій країні ще один шанс! ⠀ PS Благо, з коханою людиною будь-яка діра все одно прекрасна))) адже головне, що рідні люди поруч! ❤️
Привіт, мої 40! ❤️ Я ніколи не боялася ні свого віку, ні тим більше про нього говорити! ⠀ Я люблю свою Життя, свою Родину, Близьких, Рідних, Друзів! 👫💏👨👩👧👪👩❤️👩👬Возраст - це всього лише календарна дата! Єдине, про що треба дбати більш ретельно, так це про Здоров'я! ☝️ ⠀ Я люблю свою зовнішність і тіло зараз - набагато більше, ніж в 20! Так, це моя праця, а не тільки генетика, і так, я собою задоволена! Я щаслива бути прикладом для багатьох дівчат, які мені пишуть, я щаслива мотивувати кожної людини і щаслива мати можливість допомагати! ❤️ ⠀ Спасибі Вам, мої Золоті Люди, Прекрасні серця, за всі Ваші поздравления !!! Від Ваших побажань йде така Добра Сильна Енергія! ☀️Оні Чудові! Дякую вам! Нехай все саме Благий і Світле збудеться і у мене, і у Вас! Я дуже Вас люблю !!! ⠀ PS Прочитала ще далеко не все Поздоровлення! Вас так багато! І це так приємно! Спасибі, Улюблені люди !!! 🙏❤️
Останнім часом перед тим, як написати пост, вже замислююся а чи треба? 🤔 ⠀ блогерів уявили себе все, кому не лінь. Ну пов ладно. Час нині такий. Соц мережі, всі справи ... 🙌 Кожен має право вести свою сторінку, як вважає за потрібне звичайно! Але я ось одного не розумію: з херово "вчорашня" провінційна Мальвіна, перетворивши сьогодні завдяки парі модних сумочок і туфельок, вважає себе fashion експертом, консультантом, стилістом і як вони там ще себе називають? ... Якого хріна будь-яка дівчинка з пастозним тілом (знаєте, коли пальцем в живіт можна ткнути, а він так провалюється всередину, как-будто зараз з спинки вилізе) і повною відсутністю м'язів рекомендує вправи з фітнесу та розповідає, як накачати попу! (Яку блять попу ??? На яку натяку навіть у неї немає ??? 🤦♀️) Чому дівчатка з целюлітом і в'ялою шкірою, а я точно знаю, що саме так справи і йдуть у них, (мала "щастя" бачити їх на власні очі на пляжі) віщають про правильне харчування і що треба зробити, щоб швидко схуднути до весни, мати її ... 🤷♀️ Чому дівчатка з наращённимі волоссям рекламують засоби по догляду для волосся? (Яких волосся ??? Які відсутні ?????) ⠀ І люди все це "їдять"! Друзі, я тверезо дивлюся на це життя, і якщо я ніколи не була балериною, то і не пишу про пуантах! Якщо я не закінчувала художню школу або не вивчають живопис, то і не міркую тут на тему мистецтва різних епох, (хоча в цілому можу і знаю). Якщо я займаюся спортом професійно близько трьох років, то і пости у мене на цю тему почали з'являтися лише з того часу. І на сьогоднішній момент після всіх змагань і досвіду в бодібілдингу, я все одно пішла і навчилася на Курси персонального фітнес інструктора, для того, щоб мати повне право з Вами розмовляти чесно і на професійному рівні, щоб мені ніколи не було соромно за свої поради і рекомендації. Хоч я і до цього практично все знала, завдяки прекрасному тренеру @koltsovdim Ви ось чесно мені скажіть, Ви вірите кожному, хто тут пише? 😎 ⠀ PS Я не зла, просто правду люблю! ❤️ Тому просто фото з ванною Вам в стрічку! нічого особенного.😉
#sweetdreams 💦❤️ ⠀ Photo by @anastasia_freimund ⠀ Swimsuit @fitsecretbyvaleriyakruk
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Валерія Крук поділилася з шанувальниками серією еротичних фото. На них вона позувала у відвертому купальнику, демонструючи сексуальне тіло. Також ми пропонуємо подивитися, як зірка виглядала на зорі своєї кар'єри.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!