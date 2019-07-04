Українська телеведуча засвітила пишні груди: гаряче фото

Популярна українська телеведуча Лілія Ребрик поділилася з підписниками пікантним фото.

Так, знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в блакитній сукні в смужку з дуже глибоким декольте.

"Сьогодні у мене день ліні. Любите нічого не робити? Тільки чесно", — написала Ребрик.

Лілія Ребрик Фото з Instagram

Лілія Ребрик засвітила пишні груди Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.

Пропонуємо подивитися і на інші пікантні фото Лілії Ребрик, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.

Лілія Ребрик сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Спокуслива Лілія Ребрик Фото з Instagram

Лілія Ребрик у відвертому купальнику Фото з Instagram

Спокуслива Лілія Ребрик Фото з Instagram

Лілія Ребрик сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Лілія Ребрик у відвертому купальнику Фото з Instagram

Лілія Ребрик засвітила пишні груди Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лілія Ребрик поділилася секретами зваблювання чоловіків, які допомагають їй зберігати теплі відносини в родині.

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