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23 жовтня • оновлено в 17:55
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Без трусів і на унітазі: українська супермодель вразила мережу провокаційним фото

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Українська супермодель Аліна Байкова, зірка модних показів в США, вразив шанувальників відвертим фото.

Відповідний знімок дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала без трусів, сидячи на золотому унітазі і тримаючи в руках газету.

"Ранок", — написала Байкова.

Аліна Байкова

Аліна Байкова

Фото з Instagram

Аліна Байкова

Аліна Байкова

Фото з Instagram

Шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію супермоделі. Одні написали, що фото дуже сексуальне. Інші ж зазначили, що це занадто.

"Провокаційно і дуже сексуально", "Нереальна", "Естетика", Це не фото, а просто жесть! Боже, куди котиться ця планета?", "Наступний крок, мабуть, г*мно під мікроскопом зніматимуть", — прокоментували люди.

Без трусів і на унітазі: українська супермодель вразила мережу провокаційним фото
Без трусів і на унітазі: українська супермодель вразила мережу провокаційним фото
Без трусів і на унітазі: українська супермодель вразила мережу провокаційним фото
Без трусів і на унітазі: українська супермодель вразила мережу провокаційним фото
Без трусів і на унітазі: українська супермодель вразила мережу провокаційним фото

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Аліни Байкової, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Аліна Байкова оголила груди

Аліна Байкова оголила груди

Фото з Instagram

Аліна Байкова сексуально позує на камеру

Аліна Байкова сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Аліна Байкова засвітила сосок

Аліна Байкова засвітила сосок

Фото з Instagram

Аліна Байкова повністю оголилася на камепу

Аліна Байкова повністю оголилася на камепу

Фото з Instagram

Аліна Байкова у відвертому купальнику

Аліна Байкова у відвертому купальнику

Фото з Instagram

Аліна Байкова засвітила груди

Аліна Байкова засвітила груди

Фото з Instagram

Спокуслива Аліна Байкова

Спокуслива Аліна Байкова

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, взимку Байкова потішила шанувальників відвертими знімками в яскравому купальнику.

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Особа
Аліна Байкова
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Петриченко Геннадий
Петриченко Геннадий
??????? Это? Шлюха? Или это полный пи..... Ц??? До чего докатились?????.......
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