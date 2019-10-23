Без трусів і на унітазі: українська супермодель вразила мережу провокаційним фото

Українська супермодель Аліна Байкова, зірка модних показів в США, вразив шанувальників відвертим фото.

Відповідний знімок дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала без трусів, сидячи на золотому унітазі і тримаючи в руках газету.

"Ранок", — написала Байкова.

Аліна Байкова Фото з Instagram

Аліна Байкова Фото з Instagram

Шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію супермоделі. Одні написали, що фото дуже сексуальне. Інші ж зазначили, що це занадто.

"Провокаційно і дуже сексуально", "Нереальна", "Естетика", Це не фото, а просто жесть! Боже, куди котиться ця планета?", "Наступний крок, мабуть, г*мно під мікроскопом зніматимуть", — прокоментували люди.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, взимку Байкова потішила шанувальників відвертими знімками в яскравому купальнику.

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