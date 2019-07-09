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Українська співачка блиснула грудьми у відвертому вбранні: фанати в захваті

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Українська співачка і телеведуча Ольга Цибульська розбурхала мережу пікантним знімком, зробленим у перший день музичного фестивалю Atlas Weekend-2019 у Києві.

На фото, опублікованому в акаунті зірки в Instagram, вона позувала перед виходом на сцену в зеленій сукні з дуже глибоким декольте, через що було видно груди, і червоних панчохах.

Цибульська сиділа на стійці, де продемонструвала відмінну розтяжку, закинувши неприродним чином одну ногу. Сукня співачки спокусливо задерлася на нозі, через що можна було розгледіти мереживо на панчохах.

В описі вона поділилася першими враженнями від фестивалю. За словами Цибульської, в перший день були присутні багато людей з усієї України та з-за кордону. Шанувальники розхвалили зірку, помітивши також, що останнім часом вона частіше почала показувати пікантні фото.

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"Якісь дуже відверті фото пішли, як на мене", "Красуня", "Гарні туфлі", "Сексі пексі", "Гарна", "Сексуальна, небезпечна, непокірна", – написали в коментарях.

Українська співачка блиснула грудьми у відвертому вбранні: фанати в захваті
Українська співачка блиснула грудьми у відвертому вбранні: фанати в захваті

Ольга Цибульська

Ольга Цибульська

instagram / cybulskaya

Як повідомляв OBOZREVATEL, за день до цього Цибульська поділилася дуже відвертим знімком, показавши шанувальникам сідниці, і розповіла про складнощі роботи співачкою.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Фестивалі та концерти" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Фестивалі та концерти
Особа
Оля Цибульська
Місце
Україна Київ
Теги
шоу-бизнес музика фотографии
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