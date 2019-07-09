Українська співачка блиснула грудьми у відвертому вбранні: фанати в захваті

Українська співачка і телеведуча Ольга Цибульська розбурхала мережу пікантним знімком, зробленим у перший день музичного фестивалю Atlas Weekend-2019 у Києві.

На фото, опублікованому в акаунті зірки в Instagram, вона позувала перед виходом на сцену в зеленій сукні з дуже глибоким декольте, через що було видно груди, і червоних панчохах.

Цибульська сиділа на стійці, де продемонструвала відмінну розтяжку, закинувши неприродним чином одну ногу. Сукня співачки спокусливо задерлася на нозі, через що можна було розгледіти мереживо на панчохах.

В описі вона поділилася першими враженнями від фестивалю. За словами Цибульської, в перший день були присутні багато людей з усієї України та з-за кордону. Шанувальники розхвалили зірку, помітивши також, що останнім часом вона частіше почала показувати пікантні фото.

"Якісь дуже відверті фото пішли, як на мене", "Красуня", "Гарні туфлі", "Сексі пексі", "Гарна", "Сексуальна, небезпечна, непокірна", – написали в коментарях.

Ольга Цибульська instagram / cybulskaya

Як повідомляв OBOZREVATEL, за день до цього Цибульська поділилася дуже відвертим знімком, показавши шанувальникам сідниці, і розповіла про складнощі роботи співачкою.

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