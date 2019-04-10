Українська секс-бомба розбурхала мережу еротичним відео

Українська секс-бомба, співачка і актриса Даша Астаф'єва схвилювала шанувальників пікантними відео.

Зірка еротично рухалася, позуючи перед камерами у відвертому вбранні, що було доповнено сіткою (щоб подивитися ролики, проскрольте до кінця сторінки).

"Versace і Dior не дають мені всидіти навіть на одному стільці", – підписала зірка під одним з роликів.

Даша Астаф'єва instagram

Шанувальники були в захваті. У коментарях помітили, що Астаф'єва неймовірно граціозно рухається.

"Дашенька, ти як кішка", "Ви просто космос", "Яка грація! Я переглянула це разів триста", "Яка ти граціозна, ти взагалі людина", – написали шанувальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Астаф'єва розповіла на особистому прикладі, як можна швидко схуднути, поділившись секретним продуктом, який потрібно їсти на вечерю.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!