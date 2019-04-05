|Lady
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
ШоуКияни

/Краса

Українська поп-зірка показала відвертий знімок з дитиною

Читати матеріал російською

Українська поп-співачка, екс-учасниця восьмого сезону проекту "Голос країни" Ірина Федишин показала відверте фото з відпочинку.

Так, на своїй сторінці в Instagram Ірина оприлюднила знімок, на якому зображена у відкритому купальнику. На фото з Федишин також позує її маленький син Олег.

Артистка вирушила на відпочинок разом зі своєю сім'єю. З курорту, який вона вважала за краще не називати, Ірина показує фото в бікіні, демонструючи свою струнку й підтягнуту фігуру.

Новини
Українська співачка в купальнику вразила сексуальним тілом

Шанувальники співачки розхвалили її в коментарях, зазначивши, що Федишин – в прекрасній фізичній формі.

"Ірочка, ви найкраща! Як завжди прекрасна!" – прокоментували користувачі.

Українська поп-зірка показала відвертий знімок з дитиною

Українська поп-зірка показала відвертий знімок з дитиною

Українська поп-зірка показала відвертий знімок з дитиною

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ірина Федишин, яку в Україні вважають "народною зіркою", брала участь в популярному вокальному проекті "Голос країни-8". Своєю участю в шоу вона розлютила багатьох глядачів, проте сама співачка пояснила, що таким чином хотіла домогтися більшої популярності в Україні. Артистка вилетіла з проекту на етапі прямих ефірів.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "голос країни" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
голос країни
Особа
Ірина Федишин
Тег
шоу-бизнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки