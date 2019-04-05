Українська поп-зірка показала відвертий знімок з дитиною

Українська поп-співачка, екс-учасниця восьмого сезону проекту "Голос країни" Ірина Федишин показала відверте фото з відпочинку.

Так, на своїй сторінці в Instagram Ірина оприлюднила знімок, на якому зображена у відкритому купальнику. На фото з Федишин також позує її маленький син Олег.

Артистка вирушила на відпочинок разом зі своєю сім'єю. З курорту, який вона вважала за краще не називати, Ірина показує фото в бікіні, демонструючи свою струнку й підтягнуту фігуру.

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Шанувальники співачки розхвалили її в коментарях, зазначивши, що Федишин – в прекрасній фізичній формі.

"Ірочка, ви найкраща! Як завжди прекрасна!" – прокоментували користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ірина Федишин, яку в Україні вважають "народною зіркою", брала участь в популярному вокальному проекті "Голос країни-8". Своєю участю в шоу вона розлютила багатьох глядачів, проте сама співачка пояснила, що таким чином хотіла домогтися більшої популярності в Україні. Артистка вилетіла з проекту на етапі прямих ефірів.

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