Українська модель Playboy показала пишні форми на Геловін: фото 18+

Українська модель, Міс Playboy Україна-2018 KIRA SHINE знялася у відвертій фотосесії до Геловіну.
Фото з'явилися в її Instagram. Брюнетка з пишним бюстом постала в образі ангела, і вбранні з кристалів Swarovski.
"Сьогодні Геловін - неоднозначне свято для всіх. Моя мрія - прикрашати цей світ і робити його добрішим. Я проти крові, насильства і всього іншого. Я за любов, світло і добро.", - написала модель на своїй сторінці.
Сьогодні Halloween 🎃 🎃 🎃 - неоднозначний свято для всіх. Моя мрія - прикрашати цей світ і робити його добрішим. Я проти крові ❌, насильства і всього іншого. Я за любов, світло і добро. 💁♀️ Ідея цього фото - Kira Shine в образі сексуального ангела приручила демонів і навчила бути їх добрими. Так само і в житті - від поганих людей не потрібно позбавлятися, до них потрібно знаходити підхід і відкривати доброту в їх душах 😇 У кожного в серці є добро. І це добро завжди перемагає ❤️. Today is Halloween. My dream is to make this world better and kinder . I am against blood, violence and everything else. I am for love, light and good things. The idea of this photo - Kira Shine in the image of a sexy angel tamed demons and taught them to be kind . It is the same in life - you do not need to get rid of bad people , you need to find an approach to them and discover kindness in their souls . Everyone has goodness in their hearts. And this goodness always win.❤️😇. #kira #kirashine #helloween #love #helloweencostume #halloween #halloweenmakeup #halloweencostume # halloween2019 # кору # кірашайн # хеллоуин # хеллоуін2019 #angel #sexyangel #victoriassecret #victoriasecrets
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