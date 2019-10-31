Українська модель Playboy показала пишні форми на Геловін: фото 18+

Українська модель, Міс Playboy Україна-2018 KIRA SHINE знялася у відвертій фотосесії до Геловіну.

Фото з'явилися в її Instagram. Брюнетка з пишним бюстом постала в образі ангела, і вбранні з кристалів Swarovski.

"Сьогодні Геловін - неоднозначне свято для всіх. Моя мрія - прикрашати цей світ і робити його добрішим. Я проти крові, насильства і всього іншого. Я за любов, світло і добро.", - написала модель на своїй сторінці.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL запропонував ідеї моторошних поздоровлень з Геловіном і оригінального манікюру.

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