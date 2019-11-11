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11 листопада • оновлено в 15:26
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Українка здобула перемогу на престижному конкурсі краси: фото

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Українка Катерина Качашвілі стала однією з п'яти фіналісток конкурсу Miss Tourism International-2019 в Куала-Лумпурі (Малайзія) і отримала титул Miss Tourism Global 2019-2020.

Про це повідомляє Посольство України в Малайзії на своїй сторінці в Facebook. "У фіналі конкурсу Miss Tourism International-2019 українка Катерина Качашвілі увійшла до п'ятірки фіналісток і стала Miss Tourism Global 2019/20, а також отримала нагороду Miss Focus Point Dazzling. Вітаємо красуню", — йдеться в замітці.

Катерина Качашвілі стала Miss Tourism Global 2019/20 на конкурсі в Малайзії

Катерина Качашвілі стала Miss Tourism Global 2019/20 на конкурсі в Малайзії

Фото: instagram/brianlkl

Катерина Качашвілі

Катерина Качашвілі

Фото: instagram/katerina_kachashvili/tagged

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Катерина Качашвілі

Катерина Качашвілі

Фото: instagram/katerina_kachashvili/tagged

Катерина Качашвілі

Катерина Качашвілі

Фото: instagram/katerina_kachashvili/tagged

Катерина Качашвілі

Катерина Качашвілі

Фото: instagram/katerina_kachashvili/tagged

Катерина Качашвілі

Катерина Качашвілі

Фото: instagram/katerina_kachashvili/tagged

Катерина Качашвілі

Катерина Качашвілі

Фото: instagram/katerina_kachashvili/tagged

Також наголошується, що титул Miss Tourism International 2019-2020 завоювала представниця Філіппін. А в топ-5 фіналісток разом з філіппінкою та українкою потрапили красуні з Індонезії, Польщі та Камбоджі.

Катерина Качашвілі (третя праворуч) та інші фіналістки Miss Tourism International-2019

Катерина Качашвілі (третя праворуч) та інші фіналістки Miss Tourism International-2019

Фото: instagram/katerina_kachashvili/tagged

Катерина Качашвілі

Катерина Качашвілі

Фото: instagram/katerina_kachashvili/tagged

Катерина Качашвілі

Катерина Качашвілі

Фото: instagram/katerina_kachashvili/tagged

Катерина Качашвілі

Катерина Качашвілі

Фото: instagram/katerina_kachashvili/tagged

Катерина Качашвілі

Катерина Качашвілі

Фото: instagram/katerina_kachashvili/tagged

Катерина Качашвілі

Катерина Качашвілі

Фото: instagram/katerina_kachashvili/tagged

Катерина Качашвілі

Катерина Качашвілі

Фото: instagram/katerina_kachashvili/tagged

Катерина Качашвілі

Катерина Качашвілі

Фото: instagram/katerina_kachashvili/tagged

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Манілі (Філіппіни) завершився конкурс краси "Міс Земля – 2019", де переможницею стала представниця Пуерто-Ріко Нелліса Піментел.

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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Это в России все русские т.к. русский это не национальность по тому что прилагательное вот у них и кавказец и азиат русские)))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Качашвили????украинка???вы что издеваетесь?в каком месте она украинка???она не украинка а просто жительница или гражданка Украины!украинак это национальность а она по национальности никакого отношения к украинцам не имеет она просто проживает на Украине!неучи!!!!вы ещё негров украинцами называйте!
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