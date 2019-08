Українка з найбільшими у світі очима: топ-10 кращих фото

Українська красуня і модель Марія Оз не просто звернула на себе погляди тисяч користувачів, але і буквально "підірвала" мережу величезними ляльковими очима.

Найдивовижніше те, що знімки Марії — це не фотошоп. За словами дівчини, такі незвичайні очі дісталися їй від батька. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив зробити добірку з топ-10 найкращих фото моделі.

Марія Оз Фото з Instagram

Марія Оз Фото з Instagram

Марія Оз Фото з Instagram

Марія Оз Фото з Instagram

Марія Оз Фото з Instagram

Марія Оз Фото з Instagram

Марія Оз Фото з Instagram

Марія Оз Фото з Instagram

Марія Оз Фото з Instagram

Марія Оз Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, Марія Оз визнана користувачами мережі володаркою найбільших очей у світі. Модель працює з популярним сервісом оренди суконь і аксесуарів Oh My Look і G.Bar, співпрацювала з брендами і поп-зірками, такими як Іваном Дорном і Вірою Брежнєвою.

