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Українка з найбільшими у світі очима: топ-10 кращих фото

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Українська красуня і модель Марія Оз не просто звернула на себе погляди тисяч користувачів, але і буквально "підірвала" мережу величезними ляльковими очима.

Найдивовижніше те, що знімки Марії — це не фотошоп. За словами дівчини, такі незвичайні очі дісталися їй від батька. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив зробити добірку з топ-10 найкращих фото моделі.

Українка з найбільшими у світі очима: топ-10 кращих фото

Марія Оз

Фото з Instagram

Українка з найбільшими у світі очима: топ-10 кращих фото

Марія Оз

Фото з Instagram

Українка з найбільшими у світі очима: топ-10 кращих фото

Марія Оз

Фото з Instagram

Українка з найбільшими у світі очима: топ-10 кращих фото

Марія Оз

Фото з Instagram

Українка з найбільшими у світі очима: топ-10 кращих фото

Марія Оз

Фото з Instagram

Новини
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Українка з найбільшими у світі очима: топ-10 кращих фото

Марія Оз

Фото з Instagram

Українка з найбільшими у світі очима: топ-10 кращих фото

Марія Оз

Фото з Instagram

Українка з найбільшими у світі очима: топ-10 кращих фото

Марія Оз

Фото з Instagram

Українка з найбільшими у світі очима: топ-10 кращих фото

Марія Оз

Фото з Instagram

Українка з найбільшими у світі очима: топ-10 кращих фото

Марія Оз

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, Марія Оз визнана користувачами мережі володаркою найбільших очей у світі. Модель працює з популярним сервісом оренди суконь і аксесуарів Oh My Look і G.Bar, співпрацювала з брендами і поп-зірками, такими як Іваном Дорном і Вірою Брежнєвою.

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Україна
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Махно Володимир
Махно Володимир
фуууу.....пучеглазая лолита! чичи вылупила свои!
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Махно Володимир, вот уж не думал, что когда нибудь поддержу тебя.
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Raider Raider
Raider Raider
Страшная жаба , губы эти выпячивает из последних сил , фу гадость...
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Serov Oleg
Serov Oleg
явная шизофрения у,как-бы,модели...
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