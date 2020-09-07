Українка розповіла, як через візит до косметолога втратила красу, кар'єру і майно

Українська журналістка Ірина Матвієнко розповіла, як сходила на косметичний масаж, який коштував їй краси, кар'єри та навіть квартири.

Подробицями жінка поділилася з журналістами програми "ТСН.Тиждень". За словами Ірини, у 2013 році вона записалася на процедури до косметологині Олександри Чернявської. Але вже після третього сеансу її обличчя покрилося гнійними висипаннями. Як зазначила Матвієнко, фахівчиня ніяк на це не реагувала і їй довелося самій її "зупиняти". Журналістка також заявила, що тоді в салоні їй занесли підшкірного кліща (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Ця ситуація коштувала мені роботи, заробітку, кар'єри, якогось особистого життя, я реально була страшною. Мені тоді занесли підшкірного кліща у салоні", – розповіла Ірина.

Ірина Матвієнко. Скришот з відео

Косметологиня Олександра Чернявська (зліва на фото). Скриншот з відео

Жінка додала: щоб повернути втрачену красу, вона довго лікувалася в Україні, потім за кордоном, а також залізла в борги. Саме ж лікування негативно вплинуло на її здоров'я.

"Мені коштувало це 10 000 доларів. Мені нічого не можна було їсти, я схудла до 47 кг. Почала відмовляти печінка, нирки... Почалася жовтяниця", – зізналася Матвієнко.

Ірина Матвієнко. Скриншот з відео

Ірина Матвієнко. Скриншот з відео

За сім років життя Ірини кардинально змінилося – вона стала мамою двох синів. А коли постало питання про оформлення квартири, виявилося, що на її ім'я є арешт. Крім майна, була заблокована карта соцдопомоги на дітей.

Ірина Матвієнко. Скриншот з відео

"Як виявилося, у 2014 році косметологиня подала до суду на Ірину через її пост у соцмережі Facebook. Спеціалістка просила компенсувати їй моральну шкоду за розголос того, що вона зіпсувала журналістці шкіру. Чернявська запросила 60 тисяч гривень", – йдеться в сюжеті.

До речі, коли Ірині прийшов лист із викликом, вона якраз лікувалася за кордоном. Тому суд пройшов без неї й виніс рішення заочно – компенсувати збиток на понад 5 тисяч гривень. Оскільки жінка про це не знала, суд наклав арешт на її рахунки та майно. Зараз журналістці доведеться судитися з косметологинею, щоб повернути собі свої права.

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