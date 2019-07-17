"Ух, яка гаряча": російська зірка завела мережу фото без білизни

Російська телеведуча і актриса Евеліна Бледанс поділилася з шанувальниками пікантним знімком.

Так, фото зірка опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в білій сукні з дуже глибоким декольте, засвітивши свої груди.

Евеліна Бледанс Фото з Instagram

Евеліна Бледанс засвітила груди Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.

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Евеліна Бледанс засвітила груди Фото з Instagram

Спокуслива Евеліна Бледанс Фото з Instagram

Евеліна Бледанс у відвертому купальнику Фото з Instagram

Евеліна Бледанс засвітила груди Фото з Instagram

Спокуслива Евеліна Бледанс Фото з Instagram

Евеліна Бледанс сексуально позує на камеру Фото з Instagram

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Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Евеліна Бледанс похвалилася в соцмережі особистими фото зі своєї спальні з сином.

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