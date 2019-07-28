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"Ух, вбила": Кароль вразила фанів стрункою фігурою

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Популярна українська співачка Тіна Кароль вразила шанувальників новим знімком, на якому позувала в дуже відвертому образі.

Так, артистка сфотографувалася в короткому топі і трусах з високою талією, продемонструвавши струнку фігуру. Знімок Кароль опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Ух, вбила": Кароль вразила фанів стрункою фігурою

Тіна Кароль

Фото з Instagram

"Ух, вбила": Кароль вразила фанів стрункою фігурою

Тіна Кароль показала спокусливі форми

Фото з Instagram

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Зазначимо, що знімок 34-річної Тіни викликав захват шанувальників. Вони засипали зірку компліментами.

"Ух, вбила": Кароль вразила фанів стрункою фігурою
"Ух, вбила": Кароль вразила фанів стрункою фігурою
"Ух, вбила": Кароль вразила фанів стрункою фігурою
"Ух, вбила": Кароль вразила фанів стрункою фігурою
"Ух, вбила": Кароль вразила фанів стрункою фігурою

Пропонуємо подивитися і інші відверті фото Тіни Кароль, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

"Ух, вбила": Кароль вразила фанів стрункою фігурою

Тіна Кароль засвітила пишні груди

Фото з Instagram

"Ух, вбила": Кароль вразила фанів стрункою фігурою

Тіна Кароль сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Ух, вбила": Кароль вразила фанів стрункою фігурою

Тіна Кароль показала "п'яту точку"

Фото з Instagram

"Ух, вбила": Кароль вразила фанів стрункою фігурою

Тіна Кароль у відвертому вбранні

Фото з Instagram

"Ух, вбила": Кароль вразила фанів стрункою фігурою

Тіна Кароль показала "п'яту точку"

Фото з Instagram

"Ух, вбила": Кароль вразила фанів стрункою фігурою

Спокуслива Тіна Кароль

Фото з Instagram

"Ух, вбила": Кароль вразила фанів стрункою фігурою

Тіна Кароль ефектно оголила спину

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кароль вразила шанувальників іншим гарячим кадром. Вона позувала у білизні, запаморочив голову фанатам спокусливим поглядом.

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Особа
Тіна Кароль
Місце
Україна
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Мда! Полный порядок.
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