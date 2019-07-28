"Ух, вбила": Кароль вразила фанів стрункою фігурою

Популярна українська співачка Тіна Кароль вразила шанувальників новим знімком, на якому позувала в дуже відвертому образі.

Так, артистка сфотографувалася в короткому топі і трусах з високою талією, продемонструвавши струнку фігуру. Знімок Кароль опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Тіна Кароль Фото з Instagram

Тіна Кароль показала спокусливі форми Фото з Instagram

Зазначимо, що знімок 34-річної Тіни викликав захват шанувальників. Вони засипали зірку компліментами.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кароль вразила шанувальників іншим гарячим кадром. Вона позувала у білизні, запаморочив голову фанатам спокусливим поглядом.

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