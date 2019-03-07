Учасниця "Танців з зірками" оголила груди в пікантній фотосесії

Українська співачка, колишня учасниця гурту Nikita і зірка проекту "Танці з зірками" Анастасія Кумейко (Dj Nana) оголила груди в пікантній фотосесії.

Так, короткі відео зі зйомок вона опублікувала в особистих Instagram-сторіз. На одному з них артистка позувала в червоному боді, оголивши груди. Прикривала інтимну частину тіла Кумейко руками.

Анастасія Кумейко Фото: instagram/anastasia_domination

Також на інших роликах Анастасія позувала в прозорих панчохах і в прозорому боді, які відмінно підкреслили її підтягнуту фігуру і пишний бюст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка і ді-джей Nana, колишня учасниця гурту Nikita та учасниця проекту ''Танці з зірками'' Анастасія Кумейко порадувала шанувальників новим гарячим танцем.

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