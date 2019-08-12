Учасниця "Міс Україна" потрапила в скандал через величезні груди: відео

Довкола учасниці конкурсу краси "Міс Україна-2019" Марини Кіосе розгорівся скандал через звинувачення в тому, що у неї штучні груди, що є грубим порушенням умов.

Про це йдеться в сюжеті "ТСН" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Все почалося з атаки в соцмережах. "Навіщо ви брешете, що у вас свої груди? Видно, що силікон", "Груди такого розміру! Натуральні такі не будуть", "Скільки грошей за такі груди заплатила?" – писали дівчині.

Марина Кіосе Соцмережі Марини Кіосе

Марина Кіосе Соцмережі Марини Кіосе

Щоб дізнатися, чи не бреше вона, журналісти відвели Кіосе до пластичного хірурга. Лікар використав три способи для перевірки форм дівчини.

"Перший спосіб – пальпатурний. Другий – знизу посвітити на груди ліхтариком у темряві. Третій – зовнішній вигляд грудей у стані лежачи. Якщо груди розходяться – значить натуральні", – пояснив хірург.

Всі три перевірки Кіосе пройшла успішно. За словами лікаря, її груди дійсно не піддавалися пластиці.

Марина Кіосе Соцмережі Марини Кіосе

Марина Кіосе Соцмережі Марини Кіосе

Марина Кіосе Соцмережі Марини Кіосе

Марина Кіосе Соцмережі Марини Кіосе

Марина Кіосе Соцмережі Марини Кіосе

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше організатори конкурсу краси показали фотографії претенденток на корону.

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