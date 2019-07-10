"У вас груди випали!" Зірка "Універу" викликала ажіотаж в мережі

Скандальна російська актриса, зірка серіалу "Універ. Нова общага" Настасья Самбурська блиснула фігурою в спокусливій сукні.

Відповідний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, отримавши від шанувальників компліменти.

Актори "Універ" ThingLink

Вона позувала в довгій зеленій сукні з дуже глибоким декольте, через що практично випали груди назовні. "Перчинку" додав значних розмірів розріз, який оголив довгі ноги Самбурської. Що примітно, вона використовувала практично непомітний макіяж.

У коментарі актриса розповіла, що набрала із собою п'ять пар босоніжок та стільки ж суконь у відпустку, боячись, що не встигне все переносити. Але готель, в якому вона зупинилася, цілком сприяв тому, щоб вбиратися.

"Вам личить природний макіяж", "Грудьми потрібно дитину годувати, а не на публіку викладати. Коли вже ти отямишся? І чому тільки одна половина, а не дві цілих", "Природна і красива", "Просто вогонь", "Анастасія, у Вас груди випали", "Зелений личить", – написали в коментарях.

instagram.com/samburskaya

.instagram / samburskaya

.instagram / samburskaya

.instagram / samburskaya

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Самбурська зробила несподівану заяву про Україну. Вона зізналася, що відчуває біль через війну між країнами.

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