"У вас груди випали!" Зірка "Універу" викликала ажіотаж в мережі

Скандальна російська актриса, зірка серіалу "Універ. Нова общага" Настасья Самбурська блиснула фігурою в спокусливій сукні.
Відповідний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, отримавши від шанувальників компліменти.
Актори "Універ"
ThingLink
Вона позувала в довгій зеленій сукні з дуже глибоким декольте, через що практично випали груди назовні. "Перчинку" додав значних розмірів розріз, який оголив довгі ноги Самбурської. Що примітно, вона використовувала практично непомітний макіяж.
У коментарі актриса розповіла, що набрала із собою п'ять пар босоніжок та стільки ж суконь у відпустку, боячись, що не встигне все переносити. Але готель, в якому вона зупинилася, цілком сприяв тому, щоб вбиратися.
Ну а я тим часом продовжую свою відпустку і на цей раз мені пощастило зупинитися в готелі @wkohsamui Що можу сказати, коли я збирала валізу і поклала туди п'ять пар босоніжок і 5 красивих суконь, мені здавалося, що вони явно не знадобляться. Але сталося диво! У цьому готелі весь мій гардероб доречний. Ну люкс він завжди люкс 😉 Заходьте в акаунт, знайомтеся з видами, закохуються і звичайно ж якщо полетите на Самуї і захочете справжньої розкоші, то вам неодмінно в @wkohsamui
"Вам личить природний макіяж", "Грудьми потрібно дитину годувати, а не на публіку викладати. Коли вже ти отямишся? І чому тільки одна половина, а не дві цілих", "Природна і красива", "Просто вогонь", "Анастасія, у Вас груди випали", "Зелений личить", – написали в коментарях.
instagram.com/samburskaya
Я не знаю, що з цим робити, але телефон таки ломиться від сексуальних знімків і відеозаписів. І це напевно вперше, за довгий час, коли я задоволена своїм тілом, причому не маючи тренувань вже більше 3 місяців ... висновок ... висновку немає. але є купальник від людини, який бере звичайне боді і вирізає з нього ось такі індивідуальні шедеври. Приємного перегляду його сторінки @adamsaaks
.instagram / samburskaya
.instagram / samburskaya
.instagram / samburskaya
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Самбурська зробила несподівану заяву про Україну. Вона зізналася, що відчуває біль через війну між країнами.
Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.