У салонах краси можуть перестати сушити волосся клієнтам через коронавірус

У перукарнях задумали відмовитися від сушіння волосся задля боротьби з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє видання Daily Star, посилаючись на слова ексглави популярного британського салону краси Vidal Sassoon Тіма Хартлі. За словами експерта, таке рішення можуть прийняти у зв'язку з тим, що вірус здатний "жити" в приміщеннях протягом тривалого часу. А теплі потоки повітря, вироблені феном під час укладання, прискорюють поширення бактерій.

wday.ru

"Годинне сушіння волосся в салоні більше не є безпечним як для стиліста, так і для клієнта. Дослідження показали, що COVID-19 набагато легше передається через швидкий потік повітря", – прокоментував Хартлі.

Він також зазначив користь коротких стрижок після закінчення пандемії.

facebook/SKvO.statuskvo

"Власниці такої зачіски як, наприклад, боб-каре зможуть відмовитися від фена, оскільки їхнє волосся швидко буде висихати природним шляхом", – заявив експерт.

Раніше OBOZREVATEL розповів про наймодніші стрижки на літо 2020 року.