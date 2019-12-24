У російської зірки лопнули силіконові груди: лікар дав прогноз

Якщо у відомої телеведучої Лєри Кудрявцевої після розриву силіконового імпланту не було пошкоджено тканину, процес одужання буде швидким.
Такий прогноз виданню "Дни.ру" дав пластичний хірург Амжад Аль-Юсеф, підвівши підсумки операції, яку провели на молочній залозі відомій росіянці.
"Іноді капсула буває шалено твердою та дуже тисне на імплант, деформуючи його через можливе ушкодження, заводський брак – варіацій дуже багато. Якщо йдеться про звичайне пошкодження імпланту, і рідина вийшла в зоні грудної клітини, значить мала місце травма або дефект самого імпланту", – розповів лікар.
Кудрявцева після операції
Instagram Лєри Кудрявцевої
За його словами, надрив імпланта може статися у будь-кого, проте такі випадки – велика рідкість.
"З контрактурою таке буває частіше. Причиною є індивідуальна реакція організму на імплантування молочних залоз. В обох випадках ми видаляємо імплант. Якщо є капсула – її теж. Потім дренуємо та прочищаємо порожнину, де було встановлено імплант, ставимо дренажі та спостерігаємо за станом організму. Після цього призначаємо антибіотики", – пояснив він.
Кудрявцева провела операцію через розрив імпланту
Instagram Лєри Кудрявцевої
Лікар також пояснив, що після процедури пошкоджена тканина досліджується на наявність онкології. Потім пацієнтові призначається стаціонарне лікування протягом трьох-сімох днів.
"Якщо у пацієнта все добре, його нічого не турбує, ми відпускаємо його додому на амбулаторне лікування, він приходить на планові огляди та через пару тижнів після проведених маніпуляцій можна говорити про одужання", – підкреслив Аль-Юсеф.
Лера Кудрявцева
instagram / leratv
Як повідомляв OBOZREVATEL, Кудрявцева особисто зізналася, що у неї лопнув імплант. За словами зірки, їй гарантували довічне використання. Жінці провели важку операцію.
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