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24 грудня • оновлено в 20:58
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У російської зірки лопнули силіконові груди: лікар дав прогноз

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Якщо у відомої телеведучої Лєри Кудрявцевої після розриву силіконового імпланту не було пошкоджено тканину, процес одужання буде швидким.

Такий прогноз виданню "Дни.ру" дав пластичний хірург Амжад Аль-Юсеф, підвівши підсумки операції, яку провели на молочній залозі відомій росіянці.

"Іноді капсула буває шалено твердою та дуже тисне на імплант, деформуючи його через можливе ушкодження, заводський брак – варіацій дуже багато. Якщо йдеться про звичайне пошкодження імпланту, і рідина вийшла в зоні грудної клітини, значить мала місце травма або дефект самого імпланту", – розповів лікар.

Кудрявцева після операції

Кудрявцева після операції

Instagram Лєри Кудрявцевої

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За його словами, надрив імпланта може статися у будь-кого, проте такі випадки – велика рідкість.

"З контрактурою таке буває частіше. Причиною є індивідуальна реакція організму на імплантування молочних залоз. В обох випадках ми видаляємо імплант. Якщо є капсула – її теж. Потім дренуємо та прочищаємо порожнину, де було встановлено імплант, ставимо дренажі та спостерігаємо за станом організму. Після цього призначаємо антибіотики", – пояснив він.

Кудрявцева провела операцію через розрив імпланту

Кудрявцева провела операцію через розрив імпланту

Instagram Лєри Кудрявцевої

Лікар також пояснив, що після процедури пошкоджена тканина досліджується на наявність онкології. Потім пацієнтові призначається стаціонарне лікування протягом трьох-сімох днів.

"Якщо у пацієнта все добре, його нічого не турбує, ми відпускаємо його додому на амбулаторне лікування, він приходить на планові огляди та через пару тижнів після проведених маніпуляцій можна говорити про одужання", – підкреслив Аль-Юсеф.

Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева

instagram / leratv

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кудрявцева особисто зізналася, що у неї лопнув імплант. За словами зірки, їй гарантували довічне використання. Жінці провели важку операцію.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Лера Кудрявцева
Місце
Росія
Теги
пластична хірургія Краса шоу-бизнес
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