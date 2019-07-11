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У пластиковому мішку: українська співачка-перебіжниця спантеличила зовнішністю

3.5т Читати матеріал російською

Народна артистка України Таїсія Повалій, яка раніше несподівано повернулася до Києва, спантеличила користувачів невдалим образом.

На це звернув увагу в своєму Telegram-каналі відомий український політтехнолог Олексій Голобуцький.

"Повалій учора представила "новий лук": у чорному пластиковому мішку, здається. Ну, загалом їй личить. Але, з іншого боку, так обнадіяти в цілому, а потім знову "концерт Повалій у Москві!"... Якось це не дуже гуманно", – написав Голобуцький.

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Зокрема, Повалій позувала в чорній кепці і широкій сукні такого ж кольору. Поруч із нею стояла велика набита сумка.

У пластиковому мішку: українська співачка-перебіжниця спантеличила зовнішністю
У пластиковому мішку: українська співачка-перебіжниця спантеличила зовнішністю

Як повідомляв OBOZREVATEL, Повалій часто дивує шанувальників зовнішніми змінами. Нещодавно в мережі її не впізнали, а єдине, чим фоловери змогли її ідентифікувати – це голос.

Пізніше артистка нарвалася на шквал критики. У коментарях до однієї з фотографій помітили, що у неї "сиплеться штукатурка". А 6 червня український політтехнолог навіть змушений був підписати під фотографією, що це саме вона, тому що впізнати артистку було складно.

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Особи
Таїсія Повалій Олексій Голобуцький
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес Краса
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