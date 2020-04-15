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16 квітня • оновлено в 01:07
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У моду повернулася найсексуальніша зачіска з 2000-х: як вона виглядає

1.6т
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Зачіска з ефектом мокрого волосся була в моді на початку 2000-х і знову повертається на пік популярності.

Про це повідомляє видання BeautyHub. За словами інсайдерів, вона допомагає модницям зробити образ більш зухвалим та сексуальним, а також приховати брудне волосся, якщо раптом закінчився сухий шампунь. Зазначається, що таку укладку вже встигли випробувати багато знаменитостей: Кайя Гербер, Кім Кардаш`ян, Белла Хадід, Кендалл Дженнер та інші.

Кайя Гербер

Кайя Гербер

Фото: instagram/kaiagerber

Кім Кардаш`ян

Кім Кардаш`ян

Фото: instagram/kimkardashian

Белла Хадід і Джіджі Хадід

Белла Хадід і Джіджі Хадід

Фото: instagram/bellahadid

Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер

Фото: pinterest.com

Зачіску з ефектом мокрого волосся можна створити за допомогою звичних засобів для стайлінгу – воску, гелю або пінки. Потрібно нанести один з цих продуктів на сухе волосся, а потім закріпити результат спрей-фіксатором. Далі ви можете залишити локони розпущеними або ж прибрати у хвіст, пучок чи косу.

У моду повернулася найсексуальніша зачіска з 2000-х: як вона виглядає

Фото: pinterest.com

У моду повернулася найсексуальніша зачіска з 2000-х: як вона виглядає

Фото: pinterest.com

У моду повернулася найсексуальніша зачіска з 2000-х: як вона виглядає

Фото: ledixbeauty.ru

У моду повернулася найсексуальніша зачіска з 2000-х: як вона виглядає

Фото: glamour.ru

У моду повернулася найсексуальніша зачіска з 2000-х: як вона виглядає

Фото: women-tusovka.ru

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Автор
Крістіна Долматова
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