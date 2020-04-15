У моду повернулася найсексуальніша зачіска з 2000-х: як вона виглядає

Зачіска з ефектом мокрого волосся була в моді на початку 2000-х і знову повертається на пік популярності.
Про це повідомляє видання BeautyHub. За словами інсайдерів, вона допомагає модницям зробити образ більш зухвалим та сексуальним, а також приховати брудне волосся, якщо раптом закінчився сухий шампунь. Зазначається, що таку укладку вже встигли випробувати багато знаменитостей: Кайя Гербер, Кім Кардаш`ян, Белла Хадід, Кендалл Дженнер та інші.
Кайя Гербер
Фото: instagram/kaiagerber
Кім Кардаш`ян
Фото: instagram/kimkardashian
Белла Хадід і Джіджі Хадід
Фото: instagram/bellahadid
Кендалл Дженнер
Фото: pinterest.com
Зачіску з ефектом мокрого волосся можна створити за допомогою звичних засобів для стайлінгу – воску, гелю або пінки. Потрібно нанести один з цих продуктів на сухе волосся, а потім закріпити результат спрей-фіксатором. Далі ви можете залишити локони розпущеними або ж прибрати у хвіст, пучок чи косу.
Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com
Фото: ledixbeauty.ru
Фото: glamour.ru
Фото: women-tusovka.ru
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