У "Міс Євразія-2019" з України вкрали переможну корону: модель зробила сенсаційну заяву

Українська модель Анна Костенко, яка перемогла в конкурсі "Міс Євразія-2019" пообіцяла вийти заміж за того, хто поверне їй корону.
Трофей викрали з її готельного номера. Про це дівчина повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
Анна Костенко
instagram.com/kostenko_anika
"Я сподіваюся, що в цьому світі ще залишилися сильні духом чоловіки, які допоможуть мені її повернути. Адже це завдання для справжнього мужнього лицаря, а не для ніжної принцеси, як я. Моє серце вільне і якщо такий чоловік знайдеться і поверне мені корону, я готова вийти за нього заміж. Можливо, це воля долі і це мій шанс не тільки повернути корону, але й зустріти гідну людину, яка стане моїм чоловіком", - заявила дівчина.
🖤🖤🖤 К сожалению, недолго я радовалась своей победе на Miss Eurasia 2019 #misseurasia2019 . Пропала КОРОНА 👑 . 😱😰😥 Я ненадолго оставила ее в номере отеля, а когда вернулась, короны уже не было. Ужасно обидно, я так мечтала показать ее своим родным. ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ Не знаю, кому она могла понадобиться – продать ее все равно нереально. 🤷♀️ Горничная говорит, что слышала в номере моего отеля русскую речь, но не придала значения. Не знаю, что и думать. В целом конкурс прошел в очень дружественной атмосфере. В любом случае, пусть в этом деле теперь разбирается компетентные органы ... ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ Очень грустно! 🖤🖤🖤Хочется плакать… ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀
instagram.com/kostenko_anika
instagram.com/kostenko_anika
instagram.com/kostenko_anika
instagram.com/kostenko_anika
instagram.com/kostenko_anika
instagram.com/kostenko_anika
instagram.com/kostenko_anika
instagram.com/kostenko_anika
Як раніше писав OBOZREVATEL, російська модель, володарка титулу "Міс Москва – 2015" Оксана Воєводіна народила чоловікові і королю Малайзії Мухаммаду V спадкоємця.
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