У "Міс Євразія-2019" з України вкрали переможну корону: модель зробила сенсаційну заяву

Українська модель Анна Костенко, яка перемогла в конкурсі "Міс Євразія-2019" пообіцяла вийти заміж за того, хто поверне їй корону.

Трофей викрали з її готельного номера. Про це дівчина повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Анна Костенко instagram.com/kostenko_anika

"Я сподіваюся, що в цьому світі ще залишилися сильні духом чоловіки, які допоможуть мені її повернути. Адже це завдання для справжнього мужнього лицаря, а не для ніжної принцеси, як я. Моє серце вільне і якщо такий чоловік знайдеться і поверне мені корону, я готова вийти за нього заміж. Можливо, це воля долі і це мій шанс не тільки повернути корону, але й зустріти гідну людину, яка стане моїм чоловіком", - заявила дівчина.

instagram.com/kostenko_anika

instagram.com/kostenko_anika

instagram.com/kostenko_anika

instagram.com/kostenko_anika

instagram.com/kostenko_anika

instagram.com/kostenko_anika

instagram.com/kostenko_anika

instagram.com/kostenko_anika

Як раніше писав OBOZREVATEL, російська модель, володарка титулу "Міс Москва – 2015" Оксана Воєводіна народила чоловікові і королю Малайзії Мухаммаду V спадкоємця.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!