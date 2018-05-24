У мережі знайшли українську копію Ратаковскі: фото красуні

В Instagram знайшли українку, яка надзвичайно схожа на супермодель Емілі Ратаковскі.

Дівчину звуть Еліна Федорова і наразі вона проживає в Сполучених Штатах Америки, хоча і народилася в Україні. OBOZREVATEL пропонує подивитися фотографії красуні.

Еліна Федорова народилася в 1992 році в Києві, за освітою вона інженер. Дівчина заміжня, її чоловіка звати Євген і він режисер.

Вона знімалася в кліпах Дан Балана, групи Руки Вверх, а також в кліпі Тіматі feat. Света - "Дорога в аеропорт".

На сторінці в Instagram у дівчини понад 250 тисяч фоловерів, а її влоги на YouTube набирають мільйони переглядів.

До слова, свій Instagram-аккаунт дівчина веде російською мовою.

Як і Емілі Ратаковскі, Еліна має приголомшливу фігуру, яку не боїться демонструвати в купальниках і відвертих нарядах.

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А ось як виглядає сама мілі Ратаковскі:

NYC @inamorataswim Публікація від Emily Ratajkowski (@emrata) 15 Май 2018 о 10:30 PDT

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Емілі Ратаковскі вразила фанів кардинальною зміною іміджу .