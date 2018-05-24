У мережі знайшли українську копію Ратаковскі: фото красуні

В Instagram знайшли українку, яка надзвичайно схожа на супермодель Емілі Ратаковскі.
Дівчину звуть Еліна Федорова і наразі вона проживає в Сполучених Штатах Америки, хоча і народилася в Україні. OBOZREVATEL пропонує подивитися фотографії красуні.
Еліна Федорова народилася в 1992 році в Києві, за освітою вона інженер. Дівчина заміжня, її чоловіка звати Євген і він режисер.
Вона знімалася в кліпах Дан Балана, групи Руки Вверх, а також в кліпі Тіматі feat. Света - "Дорога в аеропорт".
На сторінці в Instagram у дівчини понад 250 тисяч фоловерів, а її влоги на YouTube набирають мільйони переглядів.
До слова, свій Instagram-аккаунт дівчина веде російською мовою.
Як і Емілі Ратаковскі, Еліна має приголомшливу фігуру, яку не боїться демонструвати в купальниках і відвертих нарядах.
Ready for summer 😎swimsuit @ faeswim👙 1,2,3,4 or 5? Photo @dreamstatelive 📷 У мене накопичилося стільки купальників 😱, колись потрібно порахувати для інтересу ... Думаю, може відео-огляд на ютюбе зробити, перед курортним сезоном актуально 🤗 Розповідайте, які фасони, забарвлення ви віддаєте перевагу, вже купили собі щось щось новеньке перед відпусткою?
Happy Monday 😜 Часом, мені у відповідь на сторіз там, де я займаюся в залі, приходять повідомлення від дівчаток, мовляв навіщо тобі займатися, ти ж і так худа 🤦🏻♀️ І так відповідаю 🤗 Я була завжди досить худий, і мій вага ніколи не був більше 50 кг, але ❗️хочу сказати, що худорлявість не дорівнює красі або здоров'ю, як би кому не хотілося 🤷🏻♀️ Якщо дівчина худа від природи це не означає, що вона апріорі має хорошу фігуру. Можна мати худе, але в'яле тіло, целюліт, боки або просто виглядати плоско не маючи зовсім ніяких форм. Так само якщо їсти все підряд, але при цьому нехай навіть не набираючи вагу, це не означає, що всі шкідливості не позначаться на організмі зсередини ... Це я до того, що часто худеньких взагалі нічого не роблять, не стежать за харчуванням, чи не займаються спортом і думають, що і так все ок, але це помилка. Я до цього теж не відразу прийшла, але чим старше стаю тим більше ціную себе і дбаю про своє здоров'я, зараз я 2 рази на тиждень ходжу на танці і 2-3 рази в мене тренування з тренером по кроссфіту, вегетаріанська їжа і тільки якісні продукти 🥑🥦🍽 Все це в першу чергу для мого здоров'я, а не зовнішнього вигляду, гарна фігура це як додатковий бонус. 😊
Photo @dreamstatelive 📷 # мислівслух Фраза "весь світ театр і всі ми в ньому актори" ви навіть не уявляєте наскільки буквальна, всі ми придумуємо собі власні ролі, та й сценарії, надаємо свій сенс речей і розставляємо пріоритети на свій розсуд. Нам всім здається, що ми такі важливі персони, що то чим ми займаємося значимо, а насправді це лише наша ілюзія, пил ... а, що ж тоді важливо? Я сама не знаю, часто задаю собі ці питання, для чого живемо, чи є дійсно якийсь великий задум в цьому, іноді відчуваю себе відсторонено, як спостерігач, немов дивлюся з боку за всім, що відбувається ... PS У мене все відмінно 😊 , я просто за чашкою кави люблю пофілософствувати, ще вчора послухала лекції Джаггі Васудева, почитала Ошо, і запитань з'явилося ще більше 😅
Photo @genenfeld 📷 Swimsuit @coulbourne 👙 Obsession ... Завжди було цікаво, чому нам дівчатам більше подобається розглядати інших дівчат, ніж хлопців. 🤷🏻♀️Мне зовсім не цікаві сторінки хлопців моделей, але я підписана на різні паблік з красивими дівчатами і сторінки моделей дівчат, і до речі, для загального відома у мене всього лише 37% чоловічої аудиторії 🤗 Природно, тут справа зовсім ні в сексуальну орієнтацію , можливо дівчата апріорі естетичний хлопців виглядят🤭😅 (хай вибачать мене хлопці 🙏🏻) У кого які здогадки, чому так? На кого більше дивіться 👀
Photo @genenfeld 📷❤️ Swimsuit @coulbourne 👙 1,2 or 3? Мені дуже приємно, коли мене порівнюють з Софі Лорен в молодості (хоч ми і не схожі з нею, просто типаж 🙈) Дивилася інтерв'ю з нею колись, і була вражена як жінці в 82 роки, (зараз напевно вже більше) вдається залишатися настільки привабливою, для свого віку красивою, плюс до цього її інтелігентність і особливий шарм. Завжди подобалися дівчата подібного типажу, яскраві, сексуальні але при цьому наділені якимось благородством. Кажуть ще "породистість", не знаю чи доречно цей термін застосовувати до людей, але якщо так, то саме такі для мене Софі Лорен, Моніка Беллуччі, Сінді Кроуфорд, Кім Бесінджер, Джолі, Одрі Хепберн, Наталі Портман і ще багато інших, але ці імена чомусь прийшли в голову первимі.🙌🏻😊 А які типажі подобаються вам?
Swimsuit @tjswim_ 🙌🏻👙 Я багато разів писала, але до сих пір це залишається найактуальнішим питанням до мене 🙈Вес, зростання, параметри ... Я 173 см, вага 48 кг, зразкові параметри 89-60-89. Але не забуваємо, що це занадто індивідуально, у всіх різне статура і рівнятися тільки на цифри не варто, головне щоб ви відчували себе добре і відображення в дзеркалі вас радовало.🤗 З приводу харчування і харчових звичок: 1. Я ніколи в житті ні сиділа на дієтах, у мене природна худоба. 2. Напевно, близько року я не їм м'ясо, часто відвідую веганські ресторани і купую веганські продукти. Хоча ні веганів ні вегетаріанцем я себе називати не хочу, тому, що заборон в плані їжі я собі не ставила. Я дуже добре відчуваю свій організм, якщо мені захочеться, щось сісти, я обов'язково це зроблю, і навпаки, якщо у мене немає апетиту змушувати себе не буду, тому у мене ніколи не було проблем з переїданням. 3. У мене немає шкідливих звичок, єдина моя слабкість це кава, і то придбана в США 🙈 Підкажіть як позбавиться? 🙏🏻 4. Коли у мене є час, я готую вдома. Це різні супи, запечений картопля з овочами, рис, гречка, сочевиця, салати, люблю робити гуакамоле 😌 Авокадо їм, напевно, кожен день. 5. Раз в день випиваю протеїновий коктейль, до речі, молоко купую тільки рослинна. Я написала коротко, якщо є якісь питання, пишіть під постом 😘
Photo by @dreamstatelive 📷 Sweet dreams 😌 Нещодавно прочитала цікаві факти про сон 🤗 1. Найбільшу користь сон приносить з 22:00 до 24:00, тому краще заснути до полуночі.🌜 2. Синій колір відсуває засипання на 3 години. Якщо ви хочете заснути в певний час, потрібно перестати дивитися в монітор комп'ютера / телефону хоча б за годину до сну. В їх випромінюваннях багато синього спектра, переважної вироблення мелатоніну, природного снотворного.☝🏼 3. Люди, які не отримують достатньо сну, схильні до ожиріння. Це відбувається тому, що в їх організмі природним чином знижується рівень лептину, гормону сну, що провокує переїдання. 🐷Счітается нормою для дорослої людини спати 7-8 годин. 4. Днем спати дуже навіть корисно, точніше дрімати, не заглиблюючись в глибокий сон, десь до 30 хв. краще засипати в проміжку з 13:00 до 15:00. Якщо ви будете спати довше півгодини то ризикуєте отримати головний біль і втому. 😱 5. Самим фізіологічно корисним, по поширеній думці, є сон на правому боці, з трохи зігнутими ногами. У цьому положенні м'язи розслаблюються, діяльність серця спокійна. PS До речі я завжди тільки так і сплю, хоча не знала, що так правильно виявляється 😅 Особисто я лягаю спати десь в 22: 00-23: 00 і встаю в 6: 00-6: 30, а який у вас режим? 😉
А ось як виглядає сама мілі Ратаковскі:
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Емілі Ратаковскі вразила фанів кардинальною зміною іміджу .