У купальнику з одного шнурка: відома модель засвітила пишні форми на пляжі

Американська модель Джанет Гузман з'явилася на пляжі у відвертому купальнику, який складався лише з одного шнурка.

Гарячими знімками з відпочинку зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Джанет Гузман Instagram @janetguzman

Так, на фото Джанет позує на пляжі в жовтому купальнику, який нічого не зміг прикрити. Тому пишні форми моделі побачили всі підписники, яких, до речі, у Гузман понад один мільйон.

Джанет Гузман Instagram @janetguzman

Як виявилося, фотографії були зроблені в день 26-річчя дівчини.

"Святковий тортик", – підписала кадри Гузман.

Примітно, що в своєму Instagram Джанет досить часто радує шанувальників відвертими знімками.

Джанет Гузман Instagram @janetguzman

Джанет Гузман Instagram @janetguzman

Джанет Гузман Instagram @janetguzman

Джанет Гузман Instagram @janetguzman

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що американська модель Лорен Дрейн викликала справжній фурор серед фанатів після того, як виклала знімки зі своєї оголеної фотосесії.

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