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29 грудня • оновлено в 02:50
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У купальнику з одного шнурка: відома модель засвітила пишні форми на пляжі

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Американська модель Джанет Гузман з'явилася на пляжі у відвертому купальнику, який складався лише з одного шнурка.

Гарячими знімками з відпочинку зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Джанет Гузман

Джанет Гузман

Instagram @janetguzman

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Так, на фото Джанет позує на пляжі в жовтому купальнику, який нічого не зміг прикрити. Тому пишні форми моделі побачили всі підписники, яких, до речі, у Гузман понад один мільйон.

Джанет Гузман

Джанет Гузман

Instagram @janetguzman

Як виявилося, фотографії були зроблені в день 26-річчя дівчини.

"Святковий тортик",підписала кадри Гузман.

Примітно, що в своєму Instagram Джанет досить часто радує шанувальників відвертими знімками.

Джанет Гузман

Джанет Гузман

Instagram @janetguzman

Джанет Гузман

Джанет Гузман

Instagram @janetguzman

Джанет Гузман

Джанет Гузман

Instagram @janetguzman

Джанет Гузман

Джанет Гузман

Instagram @janetguzman

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що американська модель Лорен Дрейн викликала справжній фурор серед фанатів після того, як виклала знімки зі своєї оголеної фотосесії.

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Автор
Анна Міхно
Місце
США
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